Gel : en Creuse aussi, des exploitations ont été touchées

A Boussac, ce jeudi 8 avril, la température nocturne est descendue plusieurs heures en dessous des - 5 degrés sur l'exploitation de Geoffrey Estienne, les Myrtilles du Trimoulet. L'exploitant a déployé une machine à brouillard pour lutter contre les effets du gel mais ça n'a pas suffi : quelques jours plus tard, on peut observer les dégâts sur ses six hectares de myrtilles et son hectare de vigne.

Les fleurs des myrtilles sont nombreuses à être flétries, avec des tâches marrons. Sur la vigne, certains bourgeons de feuilles sont ramollis, sans vie, et ils tomberont sans doute aux premiers rayons de soleil. Impossible pour le moment de deviner l'impact sur la récolte future, mais Geoffrey Estienne estime que certaines variétés de myrtilles - les plus précoces - sont touchées à 50%.

La machine à brouillard de Geoffrey Estienne © Radio France - Benjamin Billot

Des dégâts "significatifs" également à déplorer au Verger de la Salle au Chauchet. Jean-François Giraud, l'exploitant évoque 4 fleurs brûlées sur 5. Difficile, là aussi d'évaluer l'impact sur la prochaine récolte. Il faudra attendre 15 jours pour en savoir plus, voir attendre la mi-juin pour certaines variétés. Jean-François Giraud possède lui aussi des moyens de limiter l'impact du gel, notamment une tour à vent, mais ils n'ont eu d'effets que sur une partie du verger.

La semaine qui vient s'annonce malheureusement encore à risques, des températures négatives étant annoncées plusieurs nuits d'affilées en Creuse.