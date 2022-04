Gel en Dordogne : "On a lutté comme on a pu mais maintenant on ne peut plus rien faire"

Eric Chadourne a fait le tour de ces rangs de vignes ce lundi matin. "Cela fait deux nuits qu'on ne dort pas" explique le viticulteur de Creysse, également président de la Fédération des vins de Bergerac et Duras en Dordogne. Le gel ce lundi matin était moins fort que celui de la nuit de samedi à dimanche "On a lutté comme on a pu mais on ne peut plus rien faire". Il estime que 50 à 60% de son exploitation a subi des dégâts à cause du gel soit une vingtaine d'hectares. Les vignes les plus précoces sont les plus touchées, "elles sont à 100% de grillées mais la nature est bien faite, cela va repousser mais le potentiel est lourdement atteint" précise le viticulteur.

Eric Chadourne explique qu'ils ont allumé les tours anti-gel, un dispostif qui est censé brassé l'air pour faire remonter la température mais "pour les gelées massives, cela ne marche pas. La nature est plus forte".