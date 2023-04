Gel en Drôme-Ardèche : "la nuit s'est plutôt bien passée"

"On est...soulagés!" : après une deuxième nuit blanche à surveiller ses parcelles d'abricotiers et de poiriers, Joris Miachon souffle ce mercredi matin. Le gel annoncé par Météo-France semble avoir épargné ses cultures à Moras-en-Valloire dans le nord Drôme. "Comme la nuit précédente, les alarmes nous ont réveillés à 2 heures du matin, donc on a protégé certains vergers par aspersion d'eau, d'autres avec les bougies anti-gel" explique le producteur. "C'était un froid très particulier, à la parcelle, heureusement on n'a pas vécu ce qu'on a connu l'année dernière et il y a deux ans (NDLR : en 2021, le gel avait provoqué des dégâts considérables dans les vergers drômois et ardéchois ). On était assez pessimistes mais finalement, ça s'est bien passé. Malgré tout, tant qu'on n'est pas au premier mai, on n'est pas sortis d'affaire".

"Le vent nous a beaucoup aidés"

Même soulagement pour Bruno Darnaud, arboriculteur à La-Roche-de-Glun (Drôme) et président de l'AOP pêches et abricots de France : "On a surveillé les vergers mais le vent nous a beaucoup aidés, il n'a pas cessé, il a faibli en fin de nuit mais il est très vite reparti, ce qui a fait des températures autour de zéro et très peu de températures négatives. Il y a bien eu quelques alertes dans les Baronnies, dans des bas-fonds mais très peu de lutte active (ndlr : bougies anti-gel ou aspersion) donc on n'a pas beaucoup d'inquiétude. On sera encore en alerte la nuit prochaine mais après, les températures vont remonter et la situation va s'améliorer".

En Ardèche, pas de dégâts signalés non plus.