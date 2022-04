Gel en Limousin : "une situation agro-climatologique exceptionnelle", des exploitations déjà touchées

Parmi les endroits les plus touchés par le gel ce week-end, il y a les alentours de Saint-Yrieix-la-Perche en Haute-Vienne. Murielle Ferrand tient son "verger bio de Quinsac" avec des pêchers, des pommiers ainsi que des poiriers. "C'est sûr qu'il y a des dégâts", affirme-t-elle ce dimanche. Impossible de tirer un bilan définitif, le gel doit encore toucher l'exploitation les prochains jours mais déjà cette exploitante a observé "des fleurs virer au marron" signe du gel. "Sans fleur, pas de fruit", soupire Murielle.

Les dégâts pourraient donc être importants surtout que selon Frédéric Perrin, exploitant de vergers en Haute-Vienne, ce gel 2022 a touché des zones habituellement préservées du gel. "Ces exploitations ne sont pas équipées pour faire face à ces conditions de gel. Il a fait par endroit jusqu'à -4,5°C."

Nouvelles nuits d'angoisse

Les prévisions météo prévoient déjà de nouvelles gelées pour les deux prochaines nuits (dimanche et lundi). Pour Frédéric Perrin cette vague de froid venue du nord du début du mois d'avril pose un autre problème. "Les exploitations actuellement protégées avec de lourds investissements ne peuvent restées protégées qu'un certain nombre de nuits. Le gel peut aller jusqu'à début mai. Pour les bougies, vous n'avez pas un stock infini pour la saison pour protéger l'ensemble des parcelles. Dès qu'il n'y en a plus, vous ne pouvez donc plus lutter contre le gel."

Les exploitants se préparent donc à une nouvelle nuit à guetter les relevées des thermomètres. "On se serre les coudes", explique Frédéric. "Sur nos téléphones, on échange régulièrement pour dire, par exemple, si on voit un nuage arriver qui pourrait réchauffer un secteur. Quand vous commencez la lutte anti-gel à 10 heures du soir, ça fait des nuits très longues. On a besoin de se rassurer et de discuter les uns avec les autres durant ces longues nuits de lutte."

Un phénomène exceptionnel

Selon les calculs de scientifiques, les pertes pourraient s'élever "entre 70% et 100% pour les productions non-protégées", selon Serge Kafa. Ce docteur en agrométéorologie étudie les relations entre la météo et l'activité agricole.

Si à quelques endroits, notamment en Dordogne, des records de températures ont été atteints dans la nuit de samedi à dimanche, "Le gel au mois d'avril n'est pas un phénomène rare", rappelle Serge Zaka. "En revanche, la problématique, c'est la douceur qui a eu lieu en février et en mars, qui a fait que les végétaux se sont réveillés trop tôt. Ils sont donc soumis à un gel au mois d'avril. Le gel en avril n'a rien de rare mais combiné à une météo douce sinon chaude en février/mars, ça devient un phénomène exceptionnel d'un point de vu agricole."

Dans les nuits de dimanche et de lundi, le gel est de nouveau attendu.