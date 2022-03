Gel en Mayenne : "J'ai mis 300 bougies pour protéger mes pommes" explique un arboriculteur

Avec cette vague de gel printanier annoncée par Météo France dans les prochains jours en Mayenne, les arboriculteurs appréhendent. Frédéric Fourmond fait pousser des pommes et des poires à Château-Gontier-sur-Mayenne, au sud du département, et il se dit prêt à affronter cet épisode de froid.

Selon Météo France, les températures devraient drastiquement chuter en Mayenne dans les jours à venir : ce vendredi 1er avril ainsi que ce week-end. Le mercure pourrait descendre en dessous de zéro degré et cela pourrait avoir un impact sur les récoltes des arboriculteurs du département d'autant que l'épisode de gel de l'an dernier, en avril 2021, avait fait des ravages. Certains agriculteurs avaient payé un fort tribut et ils avaient pu recevoir une indemnisation de la part de la préfecture.

En plus des bougies, des braseros ont été installés pour créer un écran de fumée et empêcher le gel de faire des ravages. © Radio France - Yvan Plantey

Un demi-hectare protégé sur les cinq qu'il possède

Frédéric Fourmond est à Château-Gontier-sur-Mayenne et il scrute les prévisions météo avec attention sur son application : "Pour dimanche, il doit faire -3 degrés à deux mètres du sol, et -4 au sol. Il devrait faire aussi en dessous de zéro lundi et samedi mais ça change tout le temps. Nous, en tout cas, on est prêt." Il produit 150 tonnes de fruits par an qu'il vend directement ou à des collectivités (lycée, hôpital). Pour affronter cet épisode de gel, il a acheté des bougies pour protéger un demi-hectare particulièrement fragile sur les cinq hectares qu'il possède. "J'ai mis 300 bougies pour protéger mes pommes. Je vais mettre mon alarme, ça peut sonner vers trois ou quatre heures du matin et j'allume mes bougies si nécessaire", indique celui qui a repris l'exploitation familiale il y a près de 20 ans.

Pour dimanche, il doit faire -3 degrés à deux mètres du sol, et -4 au sol - Frédéric Fourmond, arboriculteur en Mayenne

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Ces bougies ont une durée de vie limitée, ce qui explique qu'il ne peut pas les laisser allumées toute la nuit : "Elles tiennent trois fois trois heures sinon je dois en acheter de nouvelles. C'est coûteux car je dépense près de 2.500 euros pour cette parcelle car la bougie vaut huit euros l'unité." Pour protéger ses poires, situées sur une parcelle qui est plus en hauteur, il privilégie des "braseros dans lesquels on met des morceaux de bois donc ce n'est pas de la paraffine comme les bougies". Il précise que si les poires sont en pleine fleur, elles sont plus résistantes que ses pommes de table.

Protéger une trentaine de tonnes par hectare

Il a aussi rassemblé quelques roundballers pour faire un écran de fumée, en fonction des vents. Frédéric Fourmond signale également qu'il a passé le broyeur entre les pommiers : "C'est ce qu'on appelle la lutte passive. On tond au plus ras possible car plus il y a d'herbe au sol et plus cela favorise le gel. Grâce à ça, on peut gagner pas loin d'un degré." Il va également surveiller les vents et leur orientation car cela peut amplifier le gel s'il vient du nord ou du nord-est.

C'est coûteux car je dépense près de 2.500 euros pour cette parcelle car la bougie vaut huit euros - Frédéric Fourmond

Toute cette prévention va lui permettre protéger une bonne partie de sa production annuelle de fruits : "Je n'ai pas de gros rendements comme certains mais je vais réussir à protéger une bonne trentaine de tonnes sur un hectare lors de ces trois nuits." Les nuits à venir de Frédéric Fourmond risquent d'être courtes et intenses.