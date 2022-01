Gel en Mayenne : les arboriculteurs ont jusqu'au 3 février pour demander une indemnisation

Ils ont mis une grande partie de leur récolte à la poubelle en avril 2021 après un épisode important de gel. Les arboriculteurs mayennais peuvent désormais demander une indemnisation auprès de la Direction départementale des territoires (DDT) depuis le 3 janvier et jusqu'au 3 février. Pour cela, il faut avoir subi des pertes significatives : au moins 30 % sur les productions sinistrées.

Les pertes de récolte sur les pommes et poires de table, les poires à poiré, les kiwis, les cerises, les prunes, les coing et les petits fruits rouges comme le cassis ou les groseilles ont été reconnues au titre des calamités agricoles sur la totalité du département en décembre dernier. Les conditions d'éligibilité et les documents sont à retrouver en ligne.