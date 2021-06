Gel, froid, pluie : le mois de mai a été dur pour les arboriculteurs

Mai 2021 est le mois de mai le plus frais qu'on a connu depuis 2013 d'après Météo France. Un froid qui s'est fait ressentir chez les agriculteurs de Savoie et Haute-Savoie. Exemple à Copponex dans les vergers de Mathieu Tissot.

Les Pays de Savoie ont connu jusqu'à 4 degrés en moins ce mois de mai, comparé aux autres années. Un froid inhabituel auquel les agriculteurs ont dû faire face. Mathieu Tissot, arboriculteur à Copponex (Haute-Savoie), essuie des pertes de 30 à 40% sur ses poiriers et pommiers avec les gels du mois d'avril suivies de celles de mai...

Les vergers de Mathieu Tissot ont connu 10 nuits de gel, la plupart en avril mais les dernières datent "des Saintes Glaces", autour du 10 mai. Il a fallu lutter pour ne pas perdre toutes les récoltes : "on a utilisé les bougies, les feux de paille avec de l'eau pour faire un écran de fumée, des machines qui proposent de l'air chaud et un hélicoptère", détaille l'arboriculteur haut-savoyard. Des moyens qui représentent "à peu près 30.000 euros" d'investissement pour les 45 hectares.

"Ca c'est une poire qui a eu froid, elle a un anneau de gel" - Mathieu Tissot © Radio France - Justine Leblond

Un mois de mai froid et aussi pluvieux

"Cette année ça n'aura pas été la sécheresse mais le surplus d'eau ! Le mois de mai est la période la plus importante pour la maladie de la tavelure", explique Mathieu Tissot. La maladie de la tavelure, c'est un champignon qui tâche le fruit. Il est favorisé par la pluie. "Quand c'est une période plus sèche c'est plus facile pour lutter contre ce champignon. Avec des périodes comme ça d'humidité, de froid... La tavelure a tendance à être beaucoup plus contaminatrice." Il a donc fallu traiter les arbres, là encore à cause de la météo.

Mathieu Tissot a des stocks d'eau pour ses verges jusqu'en juillet © Radio France - Justine Leblond

L'avantage de la pluie... C'est que l'arboriculteur ne manquera pas d'eau cette année, au moins jusqu'en juillet. Il a pu faire ses stocks avec les précipitations du mois de mai. Et c'est tant mieux : l'été qui arrive va être chaud selon les prévisions de Météo France.