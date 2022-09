Gel, grêle, sécheresse : "On cumule les handicaps dans le vignoble bordelais"

"C'est une grosse année à misère, entre le gel, la grêle et la sécheresse, c'est très difficile." Bruno est ouvrier viticole au vignoble Gabard, il garde le sourire malgré une certaine amertume. "C'est une désolation, confie t-il c'est le travail de toute une année et, dans la vigne, qu'on récolte ou pas, le travail est toujours le même ! Mais bon, on n'a pas trop le choix, il faut faire avec, c'est Dame Nature" finit-il par lancer.

Une baisse de rendement de 30 à 40%

La conséquence est directe : cette saison 2022 va être marquée par une baisse de rendement de 30 à 40% selon Stéphane Gabard, viticulteur et président du syndicat Bordeaux-Bordeaux Supérieur. Il récolte habituellement 2.000 hectolitres, ce sera donc entre 600 et 800 de moins cette année. La sécheresse empêche les raisins de grossir et de se gorger en eau. "En plus de ne pas grossir, la baie finit même par diminuer par un manque d'eau et la plante arrive à récupérer l'eau qui se trouve dans les raisins" explique Bruno.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Stéphane Gabard presse un raisin entre ses doigts pour l'écraser, presqu'aucun jus n'en sort. Le grain est souvent minuscule avec une peau épaisse. "Les graines sont petites, détaille le viticulteur, elles ont du mal à se charger en sucres, en acide. Donc c'est un processus plus long. Pour la qualité du vin, ça présage une grosse concentration, un gros potentiel. En revanche sur les quantités, pour le viticulteur, ça présage de toutes petites quantités."

On observe des grains de raisins souvent minuscules qui ont subi à la fois le gel, la grêle et la sécheresse © Radio France - Laëtitia Heuveline

Les exportations en baisse

Cette petite récolte pour 2022 est combinée à un contexte international lui aussi ardu. "On vient de sortir d'une période de covid, on rentre dans une période de conflit avec l'Ukraine énumère Stéphane Gabard, dans une période de chamboulement économique, avec une récession annoncée et l'inflation galopante. Le marché français est très compliqué. Notre espoir, c'était l'export. L'un de nos principaux clients la Chine, politiquement et économiquement c'était déjà très difficile depuis trois ou quatre ans et cela fait que nos ventes de vins sont plutôt déficitaires ces derniers mois."