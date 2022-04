Gel : dans le Tarn-et-Garonne, Jean Castex promet des aides aux agriculteurs

Il est là pour rassurer ces arboriculteurs qui craignent des pertes catastrophiques. Jean Castex est arrivé à Cazes-Mondenard, dans le Tarn-et-Garonne. Le Premier ministre doit visiter une exploitation et surtout, des parcelles impactées par le gel avant d'échanger, dans l'après-midi, avec les professionnels de la filière. À l'issue de la journée, Jean Castex annoncera des aides pour les agriculteurs.

Son ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, Julien Denormandie, l'accompagne dans le Tarn-et-Garonne. Dans ce territoire de l'Occitanie, les trois nuits de températures négatives ont fait de gros dégâts sur les cultures.

"Samedi, on n'a pas compris ce qui nous arrivait. Sachant qu'on sortait d'une année 2021 déjà chaotique, donc on avait pas mal de repères, mais là, on a vraiment été bousculés" leur a confié Jérôme, un arboriculteur à leur arrivée. "C'est de loin le département qui a été le plus touché", lui a répondu le ministre Julien Denormandie. Le gel restait effectivement tenace dans le Tarn-et-Garonne ce mardi matin, comme ils ont pu le constater sur ses plants de pruniers. L'agriculteur estime avoir perdu 80% de sa production de prunes.

De son côté, la présidente de Région annonce "la mise en place d'une cellule de crise régionale" qui devra déterminer des aides au cas par cas pour els entreprises touchées par cet épisode de gel. Carole Delga promet également des investissements "pour la protection des vergers contre les aléas climatiques".