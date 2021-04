Gel : la Région Occitanie annonce qu'une aide exceptionnelle de cinq millions sera votée vendredi

La présidente de la Région Carole Delga a visité ce mercredi plusieurs exploitations touchés par le gel ces derniers jours. Elle a annoncé une "aide exceptionnelle de 5 millions d’euros aux viticulteurs et arboriculteurs". La proposition sera soumise au vote des élus de la commission permanente de la Région ce vendredi. "C'est une première étape face à cette catastrophe de gel" a dit la présidente. Une aide qui va compléter le fond de calamité agricoles pour les arboriculteurs. Pour les viticulteurs ce seront des aides à la trésorerie et la perte de chiffre d'affaires.

Il y a un peu plus d'un an, un plan aides à la viticultures avait été voté et il contenait notamment un volet pour les changements de pratiques pour les protections face au gel

L'ampleur des dégâts connu dans un mois ou deux

Une aide qui viendra s’ajouter aux aides de l’état que Jean Castex a annoncé la semaine Au chevet des agriculteurs ardéchois victimes du gel, le Premier ministre a promis le soutien de l’Etat. "Julien Denormandie a engagé le dispositif des calamités agricoles qui sera déplafonné", a-t-il précisé. Il avait aussi appelé les agriculteurs à s’emparer de l’enveloppe de 70 millions d’euros mise à disposition dans le cadre de France Relance pour permettre aux agriculteurs d’investir dans des équipements de protection contre les aléas climatiques.

Selon Carole Delga, on "connaîtra l'ampleur des dégâts que dans un mois ou deux. Et donc il ne faut pas exclure de nouvelles aides dans les semaines à venir."