GEL - Le Cassis de Bourgogne presque totalement détruit pour la 3ème année consécutive

Le gel n'a pas fait que des dégâts dans les vignes, il a aussi ravagé une très grosse partie de la production de cassis dans la région. En Côte d'Or, 30% des parcelles sont touchées et parfois, c'est même la totalité de la production qui disparait.

Le Cassis de Bourgogne de nouveau touché par le gel cette année. Après les vignes, le cassis n'a pas survécu. Contrairement à l'année dernière, le gel a été très aléatoire. En Côte d'Or, il a surtout touché le nord du département. En Saône et Loire, ce serait 20% des parcelles touchées. Alors en Côte d'Or, c'est plus de la moitié de la production qui est détruite voir même parfois la totalité des parcelles. Et ça fait trois ans que le gel fait autant de dégâts. C'est la période de fleur pour le cassis et le gel a grillé littéralement les bourgeons et les feuilles.

Les bourgeons rouges signifient qu'ils ont été brûlé par le gel et vont tomber avant de s'être transformé en cassis - Fany Boucaud

Le problème, c'est que les producteurs ne peuvent pas se prémunir contre le gel. "Nous ne sommes pas regroupés comme une parcelle de vigne" explique Florent Baillard, le président de Socofruits Bourgogne. C'est l'une des deux coopératives de cassis, installée à Mercueil, dans le sud Côte d'Or, _"ce sont de petites productions et faire de la fumée ou mettre des chaufferettes seraient beaucoup trop onéreux pour nous".

Tout perdre en deux nuits

Une solution pour essayer de s'en sortir, la diversification. La production de cassis n'est généralement pas la première production d'une exploitation. C'est le cas chez Philippe Apert. Ça fait 17 ans qu'il cultive du cassis en plus de ses céréales. Il est installé à Fraignot-et-Vesvrotte, dans le nord du département. Cette année, il pourrait tout perdre : "Je fais du cassis et j'ai vue le technicien, il m'a dit que tout était perdu cette année. En deux nuits de gel, je n'ai plus rien. Mes 30 hectares ne vont rien me rapporter alors que dans les belles années, je pouvais faire 100 tonnes." Et le problèmes, c'est que les céréales ont aussi été touchées : "Je ne sais pas encore pour moi, mais les parcelles à côté de blé et d'orge ont gelées aussi. Ça fait mal au cœur."

Philippe Apert, producteur de cassis qui a perdu toute sa récolte - Fany Boucaud

Philippe Apert, producteur dévasté après la perte total de sa récolte Copier

Pour s'en sortir, faire fonctionner les assurances. Mais Florent Baillard est formel : "Personne ne veut prendre en charge cette production. Je ne connais pas une seule assurance qui veuille bien nous assurer sur notre récolte de cassis comme pour le raisin ou les céréales. La preuve que ça doit être difficile." Difficile aussi pour ce producteur qui a très peur que cette fierté locale ne disparaisse faute de moyens.

En pleine période de floraison, le gel a brûlé le cassis - Fany Boucaud

Pour l'année prochaine, certains producteurs ont d'ailleurs confiés, qu'ils arracheraient les pieds pour récupérer les parcelles et donc, abandonner le cassis.