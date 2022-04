Gel : les parades des agriculteurs de la Marne pour éviter les dégâts

Vous l'avez forcément ressenti en mettant le nez dehors ces derniers jours. La France connait une vague de froid d'une ampleur exceptionnelle. Dans la nuit du dimanche 3 au 4 avril, des records négatifs de température ont été battus. Dans la Marne il a par exemple fait -9,3°C à Mourmelon-le-Grand, cela n'était jamais arrivé en avril depuis le début des relevés météo, en 1947.

Si les températures se sont à présent un peu radoucies (Météo France ne prévoit pour le moment pas de températures négatives pour cette semaine), les maraichers et viticulteurs gardent les yeux rivés sur le thermomètre. Et pour le moment, beaucoup préfèrent laisser en place les dispositifs permettant de limiter les dégâts liés au gel.

Un voile sur certaines cultures, des jets d'eau sur d'autres

À Muizon, près de Reims, Thibault Deville gère la Cueillette de Muizon. Sur certains fruits et légumes comme les fraises, les petits pois ou encore les salades il a placé "un voile de forçage. Ce n'est ni plus ni moins qu'un tissu qui maintient la chaleur du sol." Mais le plus impressionnant se passe dans son verger de pommiers.

Plusieurs arrosages aspergent les arbres en continue avec de l'eau : "on envoie de l'eau sur les fleurs et la transformation de l'eau en glace libère des calories qui sont apportées à la fleur et ça lui permet de ne pas tomber en dessous de 0°C. Tant qu'il y a de la glace, il faut continuer à arroser, même si les températures sont repassées en positif."

Aspergée avec de l'eau, le bourgeon ou la fleur est pris au piège dans une fine couche de glace, ce qui lui évite de geler. - Thibault Deville

Si cette méthode ne coûte pas grand chose de plus que le prix de l'eau, Thibault Deville ne la pratique que pour environ deux hectares de pommiers : "un tiers de mes pommiers n'est pas protégé. Sur cette partie il va sûrement y avoir des dégâts. Mon verger de poires et de prunes n'est pas du tout protégé. C'est une question d'investissement et surtout de débit d'eau : je n'en ai pas assez pour tout asperger."

La crainte de tout perdre

En l'absence de protection, les conséquences peuvent être graves. L'an passé Thibault Deville a perdu une partie de sa production de pommes, il n'a eu aucune prune et aucune poire. Alors pour éviter une telle situation, le maraîcher garde un œil rivé sur ses outils météorologiques : "j'ai une sonde de température qui m'alerte. À partir de -0,5°C je décide de protéger pour ne pas prendre de risque. On est dans la période un peu difficile, mais on est obligé de faire tout ça pour assurer notre revenu."

Une autre méthode, également très impressionnante, consiste à allumer de grosses bougies au pied des arbres ou des vignes. C'est la méthode choisie par Jean-Baptiste Jacquet à Cuchery, dans la montagne de Reims.

Les bougies, dans les seaux blancs, sont positionnées à environ quatre mètres les unes des autres. © Radio France - Cyrille Ardaud

Ce viticulteur a perdu une partie de sa production l'an passé à cause du gel. "On a positionné les bougies vendredi 1er avril au matin", explique-t-il. "On les a allumées dans la nuit de samedi à dimanche vers trois heures du matin et on les a rallumées dans la nuit de dimanche à lundi."

Environ 5 000€ par hectare et par nuit pour des bougies chauffantes

Pour l'instant, il est encore trop tôt pour dire si oui ou non cela a fonctionné, mais Jean-Baptiste Jacquet est plutôt optimiste : "on a des collègues pas très loin de chez nous qui ont quelques bourgeons touchés par le gel. Pour l'instant, nous, ça a l'air d'aller mais on saura véritablement dans deux ou trois jours. L'an passé en plus du gel il y avait eu des maladies et on avait eu un faible rendement. Deux années avec un faible rendement ce serait un peu problématique."

Jean-Baptiste Jacquet a allumé environ 250 bougies pour protéger ses vignes du gel. - Jean-Baptiste Jacquet

Mais la limite de cette méthode c'est le prix : "une bougie coûte une dizaine d'euros hors taxe. Il en faut 500 par hectare, ça revient donc à 5 000€ par hectare et par nuit", calcule ce viticulteur. "Une fois dans la saison, ça va, mais si ça se multiplie ça fait une grosse dépense", conclue Jean-Baptiste Jacquet.