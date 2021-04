Gel : les viticulteurs de la Combe de Savoie viennent de voir fondre leurs futures vendanges

La nature n'aime pas jouer au yoyo. Les arboriculteurs et les viticulteurs viennent de voir fondre leurs futures récoltes ces deux derniers jours. Le gel matinal en pleine floraison, après la période de douceur du mois de mars, va faire beaucoup de mal. Des records ont été battu dans l'Albanais (-5,8 °C à Bloye mercredi matin) et au Pays du Mont-Blanc ( -6,7°C à Sallanches).

Difficile d'évaluer les pertes futures pour les récoltes

Difficile dans l'immédiat d'évaluer les pertes sur les futures récoltes. Philippe Grisard est viticulteur sur 20 hectares à Cruet en Combe de Savoie. Il a fait le tour des cinq communes alentours. Son constat : "On peut parler d'à peu près 10% des bourgeons affectés et détruits. Mais sur la commune de Cruet on a une zone de 2 hectares où 80% des bourgeons ont étés grillés".

Pour autant cela ne veut pas dire 80% de pertes de production lors des vendanges. "Par expérience en 2017 on a eu 80% de perte de récolte. Mais il y a aussi les raisins qui vont rester et qui vont exploser ou partir en maladie. On peut perdre aussi 100%".

Des braseros et des rotations d'hélicoptères pour tenter le limiter les dégâts

Pour tenter de limiter les dégâts, les viticulteurs et les producteurs de pommes et de poires ont fait brûler des pailles pour faire un écran de fumée au moment où le soleil arrive et éviter ainsi l'éclatement du fruit en formation. Autre solution, les rotation d'hélicoptère : "Collectivement a plusieurs viticulteurs, on a fait venir une société de Bourg-Saint-Maurice, explique Philippe Grisard, (NDRL: pour tenter de gagner quelques degrés). A 20 mètres de hauteur, il avait 2 degrés alors qu'au sol dans les vignes on avait moins 2 ". Le viticulteur reconnait qu'il ne sait pas si l'effet d'inversion de température est réel.

Le ministre de l'Agriculture Julien Denormandie a annoncé le déclenchement de la procédure de calamité agricole. "Ça ne nous rassure pas, dit Philippe Grisard, p_arce que ça va être du saupoudrage_. Même si c'est de la bonne volonté".

Lui compte plutôt sur la solidarité des consommateurs. Il conclut: "Il faut acheter nos produits".