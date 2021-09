Après le gel et les pluies, des grêlons ont ravagé le domaine viticole de Château Bas, à Aumelas

Les intempéries du mercredi 15 septembre 2021 n'ont pas épargné le domaine viticole de Château Bas d'Aumelas (Hérault). Après l'orage, des grêlons sont tombés en rafale sur cette exploitation située entre Montpellier et Clermont-l'Hérault. C'est une année noire pour les viticulteurs. Seul 60% de la récolte a survécu à la gelée noire du mois d'avril, aux pluies de l'été et à ces orages.

Des vignes ravagées par les grêlons

"Mercredi soir, on a attendu avec inquiétude, raconte Geoffroy d'Albenas, copropriétaire, avec son frère, de l'exploitation. Et puis le chien du domaine s'est mis à aboyer alors qu'il ne le fait jamais. Là, on s'est dit qu'il y avait un problème. Et c'est le lendemain qu'on a constaté l'ampleur des dégâts."

Des grêlons d'un centimètre de diamètre sont tombés. Le pare-brise de l'un des véhicules du Domaine a été brisé. - Château Bas d'Aumelas

Les photos, au lendemain de ces orages, montrent un paysage automnal avec des monticules de feuilles au pied des vignes. Aujourd'hui, les stigmates laissés par les grêlons sont là. Des feuilles perforées, des rameaux cassés et surtout des grains de raisin éventrés. Ces dernières blessures sont dramatiques.

"Comme les raisins sont ouverts, le jus entre en contact avec l'air et il s'oxyde, explique le vigneron. Et en s'oxydant, le raisin perd ses arômes. Ça lui donne un goût de vinaigre en fait. La seule façon de sauver les raisins, c'est de les récolter et de les mettre toute suite en cuve." Alors l'amertume passée, les équipes ont dû travailler dans l'urgence.

Les feuilles, garantes d'une belle production l'année prochaine, ont été perforées - Château Bas d'Aumelas

Des vendanges en urgence

"Il y a eu une formidable solidarité agricole et ça, ça fait chaud au cœur, sourit Geoffroy d'Albenas. Habituellement, on récolte à la main. Mais là, dans l'urgence, on n'avait pas les équipes pour. Les amis vignerons et le syndicat nous ont aidés. On a eu des machines à vendanger. Et on a rentré 90% de la production en cinq jours."

Mais le raisin n'est pas encore assez mûr : il aurait eu besoin d'une dizaine de jours supplémentaires pour fabriquer la quantité de sucre nécessaire à une bonne fermentation. "On ne sait pas trop ce que ça va donner, avoue Geoffroy d'Albenas, mais les équipes travaillent dur, en cave, pour rattraper ça. Le millésime devrait être plus fin, moins structuré que ceux que nous avons l'habitude de produire."

"Ça fait trois catastrophes coup sur coup..." - Geoffroy d'Albenas, copropriétaire du domaine de Château Bas, à Albenas Copier

Cette année, le vignoble n'aura pas été épargné. "C'est vrai qu'il y a eu le gel, puis les pluies qui fragilisent les baies et apportent des maladies, puis là les grêlons, énumère le viticulteur. Ça fait trois catastrophes, coup sur coup... On se sent tout petit face à ça. Et ça montre qu'il faut qu'on fasse attention. À chaque catastrophe, à chaque dérèglement climatique, nous les agriculteurs, on est les premiers touchés. Donc il faut manier tout ça avec une grande précaution..."

À aucun moment les deux frères à la tête de l'exploitation depuis une vingtaine d'années n'ont baissé les bras. Et toute l'équipe continue le travail, sans relâche. Le millésime 2021 qui sortira des cuves sera inédit. Un vin dont les saveurs se souviendront du gel, de la pluie et des orages que ses vignes ont affrontés cette année.