Gel : pour le moment, pas de catastrophe chez les arboriculteurs de Drôme Ardèche

Le gel dans la nuit de dimanche à lundi n'a pas entraîné de gros dégâts dans les exploitations de Drôme et d'Ardèche, grâce à un vent du nord protecteur et à la réactivité des producteurs qui ont mis en place des mesures de protection. Le risque subsiste toutefois pour la nuit de lundi à mardi.

Les dégâts sont limités chez les producteurs de Drôme et d'Ardèche, après le gros coup de gel dans la nuit de dimanche à mardi, contrairement à ailleurs en France. Le vent du nord notamment a permis d'éviter la chute brutale des températures, et les mesures de protection ont été efficaces.

Joris Miachon est producteur d'abricots et de poires dans le Nord Drôme, à Moras-en-Valloire. Il raconte sur France Bleu Drôme Ardèche : "Les températures ont commencé à devenir inquiétantes autour d'1 heure 30 du matin. _Heureusement on a des alarmes et des sondes qui nous informent des variations de températures"_. Très vite, l'irrigation a été mise en place dans ses vergers. Un peu plus tard, vers 3 heures 30, les bougies anti-gel ont été allumées. "Par rapport à l'année dernière, je pense que la protection a été efficace" poursuit l'arboriculteur. Sur ses parcelles, la température a été maintenue à - 3°.

"Cette nuit on est passé à côté d'une catastrophe majeure. Ce qui nous a sauvé, c'est le vent du nord qui a soufflé une partie de la nuit" estime Grégory Chardon, arboriculteur à La Roche-de-Glun. Sur ses terrains, la température a été maintenue autour de zéro, "il y a quand même de l'air qui a permis d'éviter la chute brutale des températures".

Encore du gel dans la nuit de lundi à mardi

Si les producteurs drômois et ardéchois semblent y avoir échappé cette fois-ci, le répit est de courte durée. Selon les prévisions de Météo France, un nouveau coup de gel est attendu dans la nuit de lundi à mardi. Les mêmes secteurs seront touchés - en particulier le nord de Valence dans la Drôme, et la basse Ardèche - et les températures pourraient baisser encore d'un degré par endroit. La bonne nouvelle, c'est que le vent devrait toujours souffler, en assurant ainsi une protection. Ces prévisions restent à affiner au cours de ce lundi.