Gel sur les vergers de Haute-Savoie : "Je préférerais ne pas avoir d’aides et pouvoir servir mes clients"

À Copponex, le coup de gel sur les pommiers et poiriers de Maxime Tissot est visible à l’œil nu. "Les pétales des arbres sont brûlés par le gel." Un mal profond, jusqu’au cœur des fleurs. Avec un couteau, l’arboriculteur en ouvre une fleur. "Voilà, c’est noir à l’intérieur. Elle a gelé." Dans la nuit de mercredi à jeudi dernier sur cette partie de la Haute-Savoie, la température est descendue à -7°C. "On a passé plus de dix heures dans le verger à essayer de sauver ce qui pouvait l’être", raconte l’arboriculteur. "Des amis sont descendus de La Clusaz, en pleine nuit, pour me filer un coup de main." Une solidarité qui lui permet aujourd'hui de garder le moral.

Dans un verger de Copponex (Haute-Savoie), le cœur d'une fleur noircit par le coup de gel de jeudi dernier. © Radio France - Richard Vivion

Calamité agricole

Sur les 1600 tonnes de pommes et poires IGP qu’il cultive chaque année, il sait qu’une bonne partie de sa récolte est déjà morte. "Il faut encore attendre une dizaine de jours pour chiffrer réellement les pertes car pour certaines variétés, la floraison était bien entamée." Vendredi, le ministre de l’Agriculture, Julien Denormandie, a annoncé le déclenchement de la procédure de calamité agricole. Dans un tweet, Laurent Wauquier, président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, a dit vouloir "débloquer en urgence un fonds de 15 millions d'euros". Ces aides sont les bienvenues pour "faire vivre mon exploitation et mes collaborateurs", estime Mathieu Tissot. "Si je pouvais choisir je préférerais ne pas avoir d’aides et pouvoir avoir mon tonnage et servir mes clients."

La protection efficace contre le gel c’est l’aspersion d’eau au-dessus des arbres. Mais cela passe par des décisions politiques pour construire des lacs collinaires afin de faire des réserves d’eau." - Mathieu Tissot, arboriculteur à Copponex

