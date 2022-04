Gel tardif : "c'est une catastrophe", déplore cet arboriculteur des Yvelines

Le gel tardif qui a touché la France le weekend dernier est un coup dur pour de nombreux arboriculteurs, qui vont perdre une partie de leur récolte. A Villepreux, dans les Yvelines, les vergers de pommes et de poires d'Antoine Fremin ont été largement touchés par les températures glaciales.

Jamais depuis 1947 il n'avait fait si froid une nuit d'avril en France, selon Météo France. Dans les vergers d'Antoine Fremin, qui cultive surtout des pommes et des poires à Villepreux et Crespières (Yvelines), le thermomètre est descendu à moins 4 degrés.

Beaucoup de bourgeons n'ont pas tenu le coup

L'arboriculteur n'a pas pu mettre en place des systèmes pour freiner le gel et préserver les bourgeons et fleurs de ses arbres. Allumer des feux n'était pas possible, "trop de vent", regrette l'exploitant, alors il est venu ce lundi constater les dégâts.

Au côté de son conseiller, Yann Oberlé, il tâte les bourgeons, coupe certaines fleurs, pour voir si celles-ci sont viables ou non. "Vous voyez, là c'est marron, et normalement, quand c'est sain, c'est jaune, voire vert pâle, là c'est bien grillé, il n'y a pas de retour en arrière possible", montre Yann Oberlé, qui estime, à première vue, les pertes à environ 60% dans ce verger de pommiers.

Antoine Fremin accuse le coup. Dans la nuit de dimanche à lundi, il était impuissant face à la météo. Il rit jaune :

On regarde son portable et on pleure après. C'est déprimant, c'est une catastrophe pour nous, quand vous perdez vos revenus en une nuit, c'est pas terrible, hein...

Une fleur de poirier épargnée par le gel, la partie coupée est verte © Radio France - Antoine Jeuffin

Une fleur de poirier grillée par le gel, elle est légèrement brune : aucun fruit ne poussera © Radio France - Antoine Jeuffin

Une indemnisation possible, qui ne fera pas tout

A quelques kilomètres de là, dans le vergers des poiriers, le constat est encore pire. Beaucoup de fleurs ne deviendront pas de fruits. "L'an dernier, je n'ai pas récolté une seule poire dans ce verger-là, et cette année, je pense qu'on aura 3 poires par-ci par-là", lâche Antoine Fremin, qui se demande même si cela vaudra le coup de récolter.

L'arboriculteur a déjà perdu plus de 100.000 euros à cause du gel de l'an dernier. Il est encore trop tôt pour savoir combien le gel de 2022 lui coûtera.

Il n'est pas assuré, mais pourrait recevoir, comme l'an dernier, une compensation financière ouverte par le dispositif de "calamité agricole" mis en place par l'Etat. Cependant, l'arboriculteur relativise : "la calamité, ça ne fait pas tout, c'est juste pour qu'on reste en vie, c'est tout!".

Sur les 100.000 euros de déficit liés au gel du printemps 2021, il vient tout juste de recevoir la totalité de la somme versée par l'Etat, qui correspond à environ 20% de ses pertes.