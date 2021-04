Gel tardif : l'inquiétude grandit dans les vignes de Bourgogne

Les vignes de Côte-d'Or se sont développées plus vite que prévu avec les chaleurs exceptionnelles enregistrées la semaine dernière. Elles sont donc plus vulnérables au gel. Pour la deuxième journée consécutive, ce mercredi 7 avril, la journée a commencé de très bonne heure dans les vignes, pour allumer des bougies et tenter de maintenir une température positive. Cela donne lieu à de très belles images comme en témoigne la vidéo ci dessous.

Il est encore un peu tôt pour savoir si les vignes ont été endommagées par le gel, et si oui, dans quelle proportion. France Bleu Bourgogne dresse un premier état des lieux, ce jeudi 8 avril, à 7h avec François Labet, le président du BIVB, le bureau Interprofessionnel des Vins de Bourgogne

