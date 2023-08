"Gend' Viti" : des gendarmes en patrouille dans la Marne pour les vendanges

En Champagne, les vendanges sont prévues autour du 7 septembre. Alors dès la fin août, et pendant six semaines, des gendarmes de la Marne vont sillonner le département pour faire de la prévention et veiller à ce que cette période d'effervescence reste calme.

Les gendarmes en charge de la patrouille "Gend'Viti", présente pendant six semaines dans la Marne durant les vendanges © Radio France - Etienne Cholez Le début des vendanges en Champagne, c'est dans trois semaines, autour du 7 septembre. Une période où la Marne vit à 100 km/h. Alors comme l'an dernier, une brigade de gendarmes du département va faire des haltes dans différents villages pour des opérations de prévention et de sécurité pendant les vendanges. L'opération va durer 6 semaines. ⓘ Publicité De la sensibilisation, pas que pour les vignerons Trois gendarmes sont à bord d'un petit camion blanc. L'utilitaire est floqué d'un gros "Gend'Viti" : le nom de cette brigade spécialement créée pour les vendanges. "C'est une période où il y a jusqu'à 100.000 personnes en plus dans la zone Champagne, dont une grande partie dans la Marne", explique le Commandant de la compagnie de gendarmerie départementale d'Epernay, Yann Basso. C'est un moment où le nombre de délits peut augmenter. Cette brigade de gendarmes est donc là pour rassurer et dissuader. "C'est essentiellement pendant la vendange, mais on reste des gendarmes à part entière. Donc tout le monde peut venir voir le camion 'Gend'Viti' quand il veut et pour n'importe quoi." poursuit Yann Basso. L'idée principale est donc d'investir des villages où il n'y a pas de gendarmerie. La deuxième année pour ce dispositif "Gend'Viti" a commencé pour les vendanges de 2022. Pas de problème majeur à signaler durant cette année de test, mais de nombreux petits conflits ont pu être évités estime le commandant de gendarmerie : "On a eu des signalements de véhicules suspects, on a orienté vers des dépôts de plaintes, on a aidé des communes où les saisonniers s'étaient installés n'importe comment…" Le calendrier de cette patrouille tombe chaque semaine. Voici le calendrier des 7 premiers jours : - Lundi 21 Août : 14h à Fontaine-sur-Aÿ. 16h à Ambonnay. - Mardi 22 Août : 8h à Coizard-Joches. 10h à Férebrianges. - Mercredi 23 Août : 8h à Mareuil-sur-Aÿ. 10h à Chouilly. 14h à Mareuil-le-Port. 16h à Oeuilly. - Jeudi 24 Août : 8h à Bouzy. 10h à Tours-sur-Marne. 14h à Montmort-Lucy. 16h à Baye. - Vendredi 25 Août : 8h à Damery. 10h à Hautvillers. 14h à Vertus. 16h au Mesnil-sur-Oger. - Samedi 26 Août : 8h à Champillon. 10h à Saint-Imoges.