Côte-d'Or, la filière élevage fragilisée par la crise du coronavirus

Journée spéciale, Générations agriculteur, sur France Bleu Bourgogne comme sur tout le réseau France Bleu, ce mercredi. Et dans le Dossier + INFO on s'intéresse à une filière qui fait normalement les beaux jours du Salon de l'Agriculture, celle de l'élevage de bovins.

Cette année pour cause de covid, le Salon International de l'Agriculture n'aura pas lieu. C'est une première depuis la Seconde Guerre Mondiale. Un coup dur pour la profession alors sur France Bleu Bourgogne comme sur tout le réseau France Bleu, ce mercredi est une journée spéciale, Générations agriculteur. Et ce mercredi on s'intéresse à une filière qui fait normalement les beaux jours du salon, celle de l'élevage de bovins.

Des vaches charolaises sur l'exploitation d'Adrien Ménétrier à Avosnes, février 2021. © Radio France - Stéphanie Perenon

Des éleveurs fragilisés par la crise

En Côte-d'Or, la filière représente 1465 éleveurs, lait et viande. Des éleveurs nez dans le guidon, et en manque d'interactions, à cause des annulations de rendez-vous et autres concours locaux et régionaux. "On ne peut plus se rencontrer, voir ce que font les autres, c'est vraiment compliqué", explique Gérard Millo, éleveur de vaches laitières Simmenthal à Argilly. Avec onze participations depuis 1986 au SIA, il le sait, "c'est une vtrine en moins pour mettre en avant le travail de toute une année."

Une crise sanitaire doublée d'une baisse des prix

Une année d'autant plus compliquée que la filière connait une crise économique avec une chute des prix. Cette crise là a débuté avant l'épidémie de coronavirus mais forcément la crise sanitaire n'a fait qu'aggraver la situation analyse Céline Zanella, la responsable du Pôle élevage de la chambre d'agriculture de la Côte-d'Or. "Nos producteurs ont eu plus de mal à exporter avec la crise sanitaire". L'autre explication qu'avancent certains agriculteurs, comme Adrien ménétrier, "c'est la concurrence déloyale d'éleveurs étrangers dont la viande n'est pas soumise aux même normes qu'en France."

A Avosnes, Adrien Ménétrier bichonne son taureau Martins, dans l'espoir de le présenter lors de futurs concours et expositions. © Radio France - Stéphanie Perenon

Une filière qui fait tout pour s'adapter à la crise

Malgré ce contexte difficile, la filière tente de s'adapter et invente de nouvelles formes de rendez-vous et d'expositions. "On a fait des ventes de bêtes sur internet, on a remplacé les concours par des portes ouvertes sur nos exploitations", explique Adrien Ménétrier. Mais l'éleveur de charolaises allaitantes et spécialisé dans les taureaux reproducteurs près de Sombernon le sait, "cela ne remplacera jamais le fait d'avoir ses bêtes côte-à-côte, pour les comparer, c'est comme pour des sportifs, ils ne sont jamais meilleurs qu'avec des concurrents pour les défier." Celui qui a déjà eu la chance de remporter une médaille de bronze en 2014 avec Harrison, son taureau de l'époque, reste optimiste et garde l'espoir de retourner prochainement au SIA, pourquoi pas pour y remporter de l'or avec Martins, "morphologiquement il a tout pour réussir", souligne l'éleveur côte-d'orien.