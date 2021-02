Génération agriculteurs : "Les circuits courts ne nourriront pas la France, il faut de tout"

S'installer comme agriculteur ? Pas si difficile, témoigne Jérémy Labbé, président des Jeunes agriculteurs des Côtes d'Armor, qui lui-même n'avait pas de famille dans le domaine. "On a 2.200 départs pour moins de 500 installations par an. Il faut que l’État prenne conscience de ce drame démographique."

Résultat : "Il y a de la place pour tout le monde car il y a énormément de départ et peu de monde." Le bio attire, mais "le conventionnel reste largement majoritaire et c'est lui qui nourrit la France et pérennise l'autonomie alimentaire. Il n'y a pas assez d'installations non plus dans le conventionnel. En Bretagne, la moitié des agriculteurs a plus de 50 ans."

"Il faut promouvoir le métier"

Mais le métier ne fait pas toujours envie. "Pour faciliter l'installation, il faut promouvoir le métier, ce qu'on fait au quotidien. Ce qui nous fait mal, ce sont les prix. On se bat pour des prix rémunérateurs. Il y a un jeu de dupe entre les industriels et les grands surfaces qui nous prennent pour des "niais", il y a d'énormes différences entre ce qu'on vend et ce qu'ils vendent. Beaucoup d'agriculteurs ne se paient pas un SMIC, c'est toujours le cas, et la question des retraites aussi est catastrophique."

"Notre système "conventionnel" permet de nourrir toute la France en qualité et quantité. Les circuits courts ne nourriront pas la France. Il faut un peu de tout" conclut Jérémy Labbé.