"Génération Agriculteurs" : "Une fierté de reprendre l'exploitation" raconte un éleveur sarthois

France Bleu consacre une journée spéciale ce mercredi 17 février aux producteurs et éleveurs confrontés à la crise sanitaire, et notamment les plus jeunes, ceux qui viennent de s'installer. France Bleu Maine a rencontré un jeune éleveur dans les Alpes mancelles.

Brice s'est levé à 6 heures pour aller traire ses vaches, parfois, c’est plus tôt. C'est son rythme de vie depuis cinq mois, depuis qu'il a repris l'exploitation de son père dans les Alpes mancelles. Pour rien au monde, il regrette son choix : "Il y a une multitude de choses super belles dans l’agriculture. On travaille avec du vivant, avec la nature. Quand un vêlage arrive, c’est une réussite à chaque fois. On est heureux de donner naissance à des veaux, de les élever tout le long de leur vie."

Brice, 30 ans, a repris en septembre dernier l'exploitation familiale de Saint-Paul-le-Gaultier. © Radio France - Victor Vasseur

Brice, 30 ans, a repris en septembre dernier l'exploitation familiale de Saint-Paul-le-Gaultier, installé ici depuis quatre générations. "C’est un soulagement car l’exploitation reste dans la famille. On perpétue la tradition familiale. Je suis né là, je connais la ferme par cœur. C’est une fierté pour moi de reprendre. Mes parents sont fiers aussi que ce soit leur fils qui reprenne l’exploitation. C’est une passion qui se concrétise."

60 heures par semaine, pour 2.000 euros par mois

Il le reconnaît, tout n'est pas rose dans la vie d'agriculteur. Brice travaille 60 heures par semaine, et gagne 2.000 euros par mois, car il vend du lait bio, bien plus rémunérateur. "On ne gagne pas des mille et des cents par rapport aux heures de travail que l’on fait" explique-t-il, "mais il n’y a pas que l’argent. Tant que l’on arrive à subvenir aux besoins de la famille, que l’on est heureux, on a gagné."

Mais il a le sentiment d'être indispensable à la société : "J’ai envie de dire que l’on mange trois fois par jour et que tout le monde le fait. On aura toujours besoin d’agriculteurs en France. L’épidémie de Covid-19 aura permis de se rendre compte que parmi les choses essentielles il y a l’agriculture."

Brice, 30 ans, a repris en septembre dernier l'exploitation familiale de Saint-Paul-le-Gaultier. © Radio France - Victor Vasseur

Brice a un message à faire passer aux jeunes qui hésitent à s'installer : "Lance toi, crois en toi et en tes projets, fonce ! On voit souvent l’agriculture comme quelque chose de décrier, de critiquer. Alors qu’il y a une multitude de belles dans l’agriculture."

Aujourd'hui, dans la Sarthe, il y a au moins 70 nouvelles installations chaque année. Mais cela ne suffit pas car le nombre de départs en retraite reste bien supérieur.