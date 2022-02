Génération Agriculteurs : 3 questions à Julien Viville, nouveau président des Jeunes Agriculteurs de Moselle

Le syndicat des Jeunes Agriculteurs de Moselle s'est donné un nouveau président. Vendredi 18 février, Julien Viville a succédé à Germain Bach à la tête de l'organisation qui regroupe 280 adhérents dans 13 cantons. Julien Viville, installé en polyculture-élevage à Flocourt dans le sud-messin livre les priorités de son mandat et les préoccupations actuels de sa profession, à l'occasion de la journée spéciale Génération Agriculteurs 2022 sur France Bleu Lorraine.

France Bleu Lorraine : les nouvelles installations, le renouvellement des générations sont vos préoccupations principales aujourd'hui ?

Julien Viville : Oui, c'est dans l'ADN, du syndicat des Jeunes Agriculteurs. Nous défendons les installations et souhaitons que les départs en retraite soient comblés par des installations de jeunes. Ce n'est malheureusement pas toujours le cas. A titre d'exemple, en 2021, nous n'avons eu que 45 installations pour 130 à 140 départs à la retraite. Il n'y a donc qu'un tiers des départs qui est comblé. La pyramide des âges dans l'agriculture fait que les agriculteurs deviennent de plus en plus âgés et il n'y a pas assez de jeunes pour renouveler les générations. C'est un métier difficile. En élevage, c'est 7 jours sur 7, 20h sur 24. Ce ne sont plus forcément les conditions de vie auxquelles les jeunes aspirent. Il faut être passionnés pour faire ce métier.

Vous prenez vos fonctions dans le contexte des négociations sur les prix entre l'industrie agroalimentaire et la grande distribution. Les JA57 ont mené des actions la semaine dernière pour dénoncer les prix pratiqués dans certains magasins de Moselle. Ils ne jouent toujours pas le jeu ?

Le problème aujourd'hui, ce sont les contrôles que l'Etat devrait mener pour faire appliquer la loi Egalim. Nous avons du mal à comprendre pourquoi il y a cette loi et que personne ne l'applique alors qu'elle est faite pour ramener une bonne rémunération aux agriculteurs. Il est nécessaire que les prix de production soient pris en compte pour les agriculteurs puissent s'en sortir tous les jours. Certains acteurs de la grande distribution font des efforts, mais ce n'est toujours pas le cas sur 100% des produits.

Quel impact peut avoir pour vous la guerre en Ukraine ?

Cela aura forcément des conséquences. On l'a déjà vu hier (jeudi) sur le cours de nos matières premières comme le blé, le colza ou le pétrole : il y a eu une flambée des prix. Aujourd'hui le prix du gaz est très élevé alors qu'il est nécessaire pour la fabrication des engrais. Et on achète le gaz en Russie, donc cela aura forcément un impact.