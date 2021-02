Génération agriculteurs : à Buzy, Pierre et Alexandre reprennent l'exploitation de Michel, le père

Michel Casabonne le père est un paysan comblé. Ses deux fils, Pierre et Alexandre vont reprendre la ferme familiale. Malgré la crise du lait, et malgré "l'agribashing" ambiant

Michel Casabonne a succédé à son père en 1990. Il a développé une exploitation de vaches laitières. Ses deux fils Pierre et Alexandre vont prendre la suite à leur tour. La moitié de la production de lait est destiné à la transformation en fromages, et l’autre vendue à une laiterie. Le lait, un secteur très difficile, mais qui n’a pas fait peur aux deux fils : Pierre 25 ans et Alexandre 19, pour le plus grand plaisir de Michel 51 ans