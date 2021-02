"Génération Agriculteurs" : À Laval, les étudiants au lycée agricole croient en l'avenir

Prise en compte du bien-être humain et animal, nouveaux modes de production, de consommation, passion pour la terre et le concret : les étudiants en BTS production animale au lycée agricole de Laval (Mayenne) croient en l'avenir de la filière.

Ils s'appellent Danaé, Lise, Robin ou Myriam, ils ont entre 18 et 20 ans et tous sont passionnés par les animaux, la nature et la terre. Tous ont choisi de suivre un BTS production animale au lycée agricole de Laval, et tous croient en l'avenir de leur filière. Formés pour devenir les futurs techniciens auprès des exploitants, ingénieurs ou conseillers, ils n'ont peur ni de la crise, ni du contexte social compliqué dans la profession.

Des jeunes non-issus du milieu agricole

Comme 85% des jeunes qui intègrent les formations au lycée agricole, aucun ne vient d'une famille issu du milieu de l'agriculture. Certains ont eu un premier contact avec des voisins, propriétaires d'une ferme, un coup de foudre lors d'un stage de 3ème, ou une envie de retrouver la profession d'un grand-père ou d'un arrière-grand père. Lise par exemple, est déjà diplômée d'un baccalauréat gestion et conduite d'une entreprise agricole, mais ses parents sont loin de ce monde là : "Ils sont tous les deux concessionnaires ! Mais ils avaient l'envie de prendre une exploitation pour le côté récoltes. Moi je suis tombée dingue des animaux, en particulier des ovins."

Elle ne pense pas s'installer à son compte, comme le font un tiers des étudiants du BTS au bout de 5 à 10 ans, mais plutôt être employée sur une exploitation ou travailler en génétique ovine.

De toutes façons, si on fait comme les anciens, on n'y arrivera pas, il faut évoluer. - Lise

Prise en compte des sujets de société

Tous ici veulent redorer l'image de l'agriculteur, écorné depuis plusieurs années. Pour Robin, "il faut vraiment sortir de l'image du mec boueux avec ses bottes et sa crasse. L'agriculture, ça demande énormément de compétence et de savoir-faire. Ses camarades ne démentent pas, ils sont à la pointe en biologie, informatique, gestion, mais aussi en manipulation animale. "La majorité d'entre nous continuera en licence professionnelle et certains comptent même aller jusqu'au concours vétérinaire ou au diplôme d'ingénieur" renchérit Myriam.

On n'est loin de l'élevage de trois poules au fond du jardin à qui on donne les épluchures. - Robin

Des enseignements dédiés aux nouvelles questions de société sont aussi au programme, comme l'explique bien Antoine Dubos, professeur de biologie depuis plus de dix ans au lycée agricole lavallois : "On évoque le bien-être des animaux, les questions de végétarisme, de véganisme, et puis surtout la question de bien-être des agriculteurs. La question des circuits courts aussi est évoquée. Nous sommes avec des jeunes qui veulent exercer leur métier passion dans un cadre sain."