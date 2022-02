Génération agriculteurs. Alexis Fanjas élève des vaches laitières sur le Vercors, avec son père.

Le salon de l'agriculture ouvre ses portes demain, au parc des expositions, porte de Versailles à Paris. En 2020, il avait dû être écourté en raison de la pandémie et n'avait pas eu lieu l'an dernier. Le salon attire toujours beaucoup de public. Et puis, présidentielle oblige, les candidats vont se succéder dans les allées !

Alexis Fanjas fait partie de cette nouvelle génération d'agriculteurs. A 26 ans, après son BTS agricole, il s'est associé avec son père pour élever 56 vaches laitières, à Villard de Lans, au sein du GAEC des écureuils (groupement agricole d'exploitation en commun). "Nous avons des vaches de race villarde, montbéliarde et une abondance, Manille, que j'emmène avec moi dans les concours ! "

Toutes les vaches ont un prénom : Manille, Toscane, Joie, Noblesse © Radio France - Véronique Pueyo

Alexis Fanjas a toujours voulu être agriculteur. Avec son père, ils sont en bio et livrent toute leur production, soit 210 mile litres par an, en moyenne, à raison de 47 centimes le litres, à Vercors lait, la coopérative toute proche. Leur lait est transformé ensuite pour fabriquer du Bleu du Vercors, du Saint-Marcellin, de la Vercorette.

L'hiver, pour arrondir ses fins de mois, Alexis dame les pistes de fond de Corrençon-en-Vercors, avant de débuter sa journée de travail à la ferme. " C'est pas facile tous les jours, heureusement qu'on a les aides de la PAC. "explique le jeune homme. "C'est vrai que _les prix ont augmenté, carburant, céréales_, pas facile de suivre, cela augmente nos charges !"

Il est aussi confronté au changement climatique. "Le foin est moins abondant qu'autrefois. Il faut s'adapter."

A l'extérieur de l'étable, les pâturages, actuellement recouverts de neige. © Radio France - Véronique Pueyo

Il est aussi vice-président des jeunes agriculteurs du Vercors. "_Il est important que d'aider les jeunes qui veulent s'installer_. Il faut que la terre continue à être exploitée, que les troupeaux entretiennent le paysage. On vit aussi du tourisme. Tout est lié." Quant au mal-être dans le monde paysan, il se dit toucher par la détresse de certains collègues. "Nous, ici, sur le plateau du Vercors, on est solidaire, on vit une agriculture à taille humaine. Mais en plaine, ils se sentent parfois un peu seuls. Les suicides, les burn-out, cela nous touche."

Malgré tout, dans dix ans, Alexis Fanjas se voit toujours au milieu de ses vaches laitières. "J'adore mon métier, je n'en changerai pour rien au monde, même si je ne prends qu'une semaine de vacances par an." Alexis ira au salon la semaine prochaine pour animer le stand du Bleu du Vercors et le faire déguster aux visiteurs.

Ecoutez le témoignage d'Alexis Fanjas Copier