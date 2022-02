"Génération agriculteurs" : ce que proposent les participants à notre consultation citoyenne "Ma France 2022"

Une agriculture plus locale, plus respectueuse de l'environnement et du bien-être animal, qui protège les producteurs et les consommateurs. Voici les grandes idées plébiscitées par les participants à notre grande consultation citoyenne, Ma France 2022, pilotée par Make.org. Nous vous les dévoilons à l'occasion de la journée spéciale "Génération agriculteurs" ce vendredi, sur les 44 antennes du réseau France Bleu, et à la veille de l'ouverture du salon de l'Agriculture.

"Ma France 2022" a réuni un million de participants, et totalise 34.113 propositions qui ont récolté 6 .363. 819 votes. Voici ce qu'on peut retenir des priorités de ces citoyens pour l'agriculture de demain.

à lire aussi Journée spéciale le 25 février sur France Bleu : Génération agriculteurs

Des règles identiques pour les produits importés et les produits locaux

Les propositions les plus populaires sont celles qui réclament l'équité entre les produits agricoles importés en France et ceux produits par nos agriculteurs : les participants exigent que les produits importés respectent les mêmes règles que celles imposées aux producteurs français.

Il faut que les produits agricoles entrant en France respectent les mêmes règles sanitaires que celles demandées à nos agriculteurs. (Paul, 63 ans, 34970)

Il faut taxer les produits agricoles importés qui ne respectent pas les règles sanitaires et environnementales imposées à nos agriculteurs. (Thibault, 37 ans, 97354)

Il faut ne plus importer des produits agricoles qui sont cultivés avec des produits nocifs et interdits en France. (Pierre, 46 ans, 71300)

Consommer local pour une agriculture en circuit court

En tête des souhaits des participants, le circuit court s'impose également. Les citoyens veulent une consommation locale, par les particuliers mais aussi les collectivités comme les cantines ou les hôpitaux, pour favoriser les agriculteurs près de chez eux.

Il faut favoriser une consommation plus locale pour soutenir nos éleveurs, agriculteurs... et limiter les importations de longue distance. (Kévin, 24 ans)

Il faut favoriser les circuits courts, c'est bon pour l'environnement, pour les agriculteurs, pour l'artisanat. (Sylvie, 62 ans, 62910)

Il faut, dans les cantines scolaires, des repas issus de l'agriculture locale pour aider les agriculteurs. (Ronan, 41 ans)

Une agriculture plus respectueuse de l'environnement

De très nombreux participants demandent aussi une agriculture plus respectueuse de l'environnement et des paysages. Pour eux, cela passe par la diminution, voire la suppression des pesticides de synthèse, plus d'aides à la transition vers l'agriculture biologique, le replantage de haies et la préservation des terres agricoles menacées par l'urbanisation.

Passer de l'agriculture intensive à des productions écoresponsables

Il faut aider les agriculteurs à la transition pour passer de l'agriculture intensive à l'agriculture raisonnée. (Myriam, 52 ans, 27630)

Il faut cesser de subventionner l'agriculture intensive, soutenir les petits producteurs locaux et la recherche agronomique écoresponsable. (Julien, 39 ans)

Il faut favoriser l'agriculture paysanne, l'agroécologie et l'agroforesterie, au détriment de l'agriculture intensive/chimique. (Céline, 44 ans)

Il faut sortir au plus vite des pesticides de synthèse, renforcer les contrôles et aider les agriculteurs à changer de pratiques.

Des haies pour protéger la biodiversité et les paysages

Il faut replanter des haies en limite des parcelles utilisables pour l'agriculture et favoriser la biodiversité (Marcel, 68 ans, 59320)

Il faut replanter des haies dans les zones agricoles pour limiter la consommation d'eau (Guillaume, 45 ans)

Il faut commencer par obliger les agriculteurs à employer des haies diversifiées afin d'attirer les oiseaux et les insectes pollinisateurs (Annick, 65 ans)

Sanctuariser les terres agricoles menacées par l'urbanisation

Il faut obliger les collectivités territoriales à sanctuariser les dernières terres agricoles proches des grandes métropoles. (Reno)

Il faut un moratoire pour interdire la construction de nouvelles zones commerciales. C'est bon pour la planète et notre production agricole. (Jean-Marie, 62 ans, 37000)

Il faut éviter l’urbanisation des campagnes et les constructions nouvelles sur des terres agricoles. (Jacques, 63 ans)

Il faut revoir les plans d'urbanisme de nos communes afin d'éviter l'étalement et ainsi limiter l'utilisation de nouvelles terres agricoles. (Hubert, 64 ans, 68440)

Haro sur l'élevage intensif, priorité au bien-être animal

De très nombreuses propositions réclament également la diminution, voire la fin, de l'élevage intensif, au profit d'exploitations de taille plus modeste, plus respectueuses du bien-être des animaux, et des règles d'abattage moins brutales. Ces idées recueillent de très nombreux votes.

Il faut interdire les exploitations agricoles où les animaux ne voient jamais la lumière du jour. (Perrine, 19 ans)

Il faut favoriser les petites fermes d’élevage et de production et limiter les exploitations démesurées et les élevages intensifs. (Eric)

Il faut assurer au maximum le bien-être des animaux d'élevage (interdiction des cages, des caillebotis, davantage d'espace vital naturel) (Alain-Bernard, 76 ans)

Il faut favoriser l'élevage non violent de bétail, dans le respect de l'animal. Revoir les techniques de marquage, d'abattage. (Marie)

Il faut contrôler les élevages et abattoirs régulièrement, et y installer des caméras, stop à la maltraitance animale (Gaëlle, 38 ans)

Revaloriser le métier d'agriculteur

Parmi les priorités des citoyens de "Ma France 2022", il y a également la revalorisation des métiers de l'agriculture. En clair, une amélioration des revenus et des retraites, mais aussi des formations plus attractives. Les participants demandent aussi une meilleure rémunération de la part des industriels et de la grande distribution.

Il faut encourager l’agriculture française et assurer un revenu minimum d’un SMIC à chaque agriculteur. (Nigat, 45 ans)

Il faut que ceux qui nourrissent les gens, c’est-à-dire les agriculteurs et leur conjoint, puissent vivre avec une retraite décente. (Cathy, 53 ans, 07270)

Il faut rendre les filières de l'agriculture, de la santé et les métiers techniques attractives pour la jeunesse (Grégoire, 26 ans)

Une meilleure rémunération de la part des industriels

Il faut que les agriculteurs soient mieux rémunérés des produits vendus aux industriels. (Marlène, 49 ans)

Il faut davantage légiférer le prix d'achat des denrées agricoles par les grandes surfaces et que tout ne soit plus possible. (Stéphanie, 46 ans, 22560)

Il faut plafonner les marges que peuvent faire les grandes enseignes sur certains produits pour reverser plus aux (petits) producteurs (Ewen, 19 ans)

Des mesures face aux suicides des agriculteurs

Le fléau des suicides d'agriculteurs a aussi marqué les participants à la consultation. Ils demandent davantage de mesures pour y faire face.

Il faut faire du suicide des agriculteurs (un par jour) une grande cause nationale. (Fin, 61 ans)

Il faut aider les petites exploitations agricoles, soutenir les agriculteurs en difficulté pour enrayer la vague de suicides dans ce secteur. (Patricia, 45 ans)

Il faut accompagner les agriculteurs au bord de la faillite pour éviter malheureusement des suicides. (Isabelle, 67 ans)

à lire aussi Le gouvernement annonce 40% de moyens en plus pour lutter contre les suicides d'agriculteurs

Mieux encadrer la pêche

La majorité des participants est également favorable à un encadrement plus strict de la pêche, notamment de la pêche industrielle, pour sauvegarder les fonds marins et leur écosystème.