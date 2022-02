Génération Agriculteurs en Savoie, Caroline Frison productrice de beaufort

Dans la famille Frison, voici Caroline ! Elle est la cinquième génération à travailler dans la ferme en Tarentaise, au-dessus de Bourg-Saint-Maurice (Savoie). En GAEC avec son père, ils élèvent des vaches pour la fabrication du beaufort. Cinq générations et un métier qui a considérablement évolué.

En Savoie et Haute-Savoie, on compte plus de 5.000 exploitations agricoles. 14 produits sont sous indication géographique, AOP, IGP, bio ou autre label et notamment les nombreux fromages des montages, le beaufort, le reblochon, la tome de Savoie, l'abondance, le chevrotin.

Fabrication du beaufort, entre tradition et modernité

Caroline Frison a une trentaine d’année, elle est installée au Chatelard au-dessus de Bourg-Saint-Maurice l'hiver, en alpage au Cormet de Roselend l'été. Son Gaec a plus de 150 bêtes, 80 vaches allaitantes plus les veaux. Caroline est d’ailleurs, l’une des deux égéries féminines de la campagne de promotion du beaufort cet hiver. Sa mère, puis avant elle, ses grands-mères étaient déjà à la ferme, mais elles n'occupaient pas les mêmes fonctions : "ma grand-mère, c'était les veaux et la maison. Ma mère c'était essentiellement les tâches administratives. Aujourd'hui moi, je suis polyvalente. Et j'ai la même place que mon père".

"Je pense que c'est obligatoire d'avoir de la modernité dans nos exploitations" - Caroline Frison

Caroline a conscience que de moins en moins de jeunes sont prêts à s'engager dans l'agriculture, "du coup il faut aussi se préserver physiquement et gagner en confort de travail". Il faut accepter de changer de vie selon elle. "On fait souvent passer nos bêtes avant tout autre chose en fait. Donc ce n'est pas évidement quand on n’est pas issu du milieu de se couper de cette vie moderne à laquelle on est habitué, les sorties le samedi soir, les voyages. Les sorties le samedi soir on en fait quand même un petit peu, après c'est sûr, on est un peu plus fatigué que les autres quand on se lève le matin pour traire".

"On fait souvent passer nos bêtes avant tout autre chose" Caroline Frison © Radio France - Anabelle Gallotti

Un bâtiment agricole adapté pour moins de pénibilité

Le travail est moins dur grâce à l’automatisation de certaines tâches et aux installations techniques dans le bâtiment. Dans la ferme de la famille Frison, il y a par exemple une machine qui distribue le foin, la salle de traite est très moderne et il y a même une brossette pour permettre aux vaches de se gratter le dos !

Mais le travail d’agriculteur reste exigeant et contraignant. Pour la fabrication du beaufort par exemple, il faut faire deux traites par jour, tôt le matin et en fin de journée. Il faut aussi être polyvalent.

Une salle de traite, entre modernité et tradition © Radio France - Anabelle Gallotti

La vie change aussi à la belle saison, pour Caroline et son troupeau qui sont pendant quatre mois d'alpage, au Cormet de Roselend, à presque 2.000 mètres d'altitude. Mais c'est cette vie-là que Caroline a choisie au milieu des gentianes jaunes l'été et dans la chaleur du foin l'hiver.