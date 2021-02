"Générations Agriculteur" : en Vendée, elle est passée d’un cabinet d’avocat à un élevage de poules pondeuses

Journée spéciale agriculture, ce mercredi, sur France Bleu. Pas de salon à Paris, mais nous avons choisi de parler des hommes et des femmes qui font ce métier. Rencontre avec Maryse Bernède, à Falleron, près de Challans. Il y a deux ans, elle a changé de métier pour devenir exploitante agricole.

Une reconversion professionnelle radicale : aujourd’hui âgée de 38 ans, Maryse Bernède s'est lancée il y a deux ans dans un élevage de poules pondeuses, après avoir passé dix ans comme… juriste en droit des affaires, dans un cabinet d’avocat : "Une vraie aventure. Se dire qu’on arrête le bureau. Un an de travaux avant de lancer la production, c’est pas simple".

Cette reconversion n'est pas complètement due au hasard, puisque son compagnon est lui-même agriculteur, dans des productions différentes. Mais elle a décidé de créer sa propre exploitation de 30.000 poules pondeuses. L'objectif, c'était d'abord de changer de vie, d'adopter un autre rythme : "J’avais envie de changement, d’être plus souvent chez moi, d’une autre façon. Je voulais avoir une meilleure qualité de vie, être plus souvent avec mes enfants, aussi".

Un pari toujours risqué

Mais il faut oser : 1,1 million d'investissement. Il faut compter au moins une quinzaine d'années pour rembourser la banque. Si tout se passe bien : "Pour le moment ça marche, j’espère que ça va continuer parce que le coût de l’aliment est en train d’augmenter. On croise les doigts". Pourquoi les poules pondeuses ? Parce que c'est une production qui donne une certaine liberté. La jeune femme peut adapter ses horaires, en fonction de ses besoins personnels et familiaux. Mais attention, c’est quand même un travail très prenant, dit-elle et sept jours sur sept.

Il y a aussi du stress, notamment quand il faut renouveler les animaux, beaucoup de contraintes administratives et sanitaires aussi, mais Maryse Bernède ne regrette rien : "Je ne retournerai pas en arrière, par contre, je suis bien contente d’avoir travaillé dans un autre secteur avant, ça m’a donné de l’expérience, et ça me sert forcément aujourd’hui".