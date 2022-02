Génération Agriculteurs : France Bleu La Rochelle s'installe à Saint-Xandre ce vendredi 25 février

Ce vendredi 25 février, France Bleu La Rochelle est en direct de la ferme de Candé à Saint-Xandre. 3 heures au cœur d'une ferme pour découvrir et partager le quotidien des agriculteurs de nos 2 Charentes. Retrouvez Matthieu Moebs et Fabien Lecourt sur place entourés de nombreux invités.

Génération agriculteurs, le programme

9h-9h30 / Côté (Agri)Culture : quand la culture rencontre le monde agricole, portrait d'agriculteurs/agricultrices qui investissent le milieu culturel

9h30-10h00 / Côté Experts : C'est quoi être agriculteur en 2022 ? Rencontre avec Catherine et Sébastien Babin, agriculteurs et propriétaires de la Ferme de Candé. Leur quotidien, leur passion, leurs difficultés et l'évolution du métier

10h-11h / Côté Saveurs : On déguste les productions de la ferme et on découvre les spécialités des producteurs environnants

11h12h / Le Grand Quizz : 1 heure pour s'amuser et tester ses connaissances sur l'agriculture

Et tout au long de la matinée notre baladeur Fabien Lecourt explore les moindres recoins de la ferme et tend son micro à celles et ceux qui la font vivre.