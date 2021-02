"Génération Agriculteurs" : journée spéciale ce mercredi sur France Bleu Périgord

"Génération d'Agriculteurs", ce mercredi 17 février est une journée spéciale sur France Bleu Périgord en soutien aux agriculteurs. Toute la journée, reportages et interview et émissions spéciales.

Dans les journaux de la rédaction, vous entendrez notamment le reportage en Périgord Noir sur Sabine, 28 ans, éleveuse de moutons mais aussi ce reportage sur ce couple de maraîchers de Saint-Orse en pleine reconversion, elle était doctorante, il était carrossier, ils ont tout quitté pour devenir agriculteurs.

Dans la matinale

Les rendez-vous de la matinale et de la journée sur votre radio sont :

Dans "Sport en Périgord" à 6h40, focus sur la famille Etropie qui a deux passions : l'agriculture et l'ovalie. Olivier et Fabrice ont plus de 25 ans de pratique de rugby. Les deux frères jumeaux ont fait leur carrière aux postes de pilier au sein du C.A.R, club de rugby de Ribérac. Ils sont aussi agriculteurs à Saint-Martin-de-Ribérac.

Dans "la Nouvelle Eco" à 7h17, on fait le point sur les installations en bio en Dordogne avec Nathalie Verdier, porte-parole d'Agrobio en Périgord. L'association apporte une aide technique aux agriculteurs qui souhaitent se convertir dans le bio.

Dans la chronique "Circuits courts" à 7h55, zoom sur la création de magasins de producteurs dans les centre-ville. Le plus ancien "Campagne Production" a été créé en 2009 par Olivier Beaucamps, producteur de volailles. Le magasin ouvre d'abord à Périgueux au Gour de l'Arche avant de déménager en 2012 dans la zone du Privilège.

La Vie en Bleu avec deux éleveurs

Le dossier de "la Vie en Bleu", entre 9h et 9h30 est consacrée à l'installation des nouveaux agriculteurs. Le responsable installation au sein du syndicat des Jeunes Agriculteurs de la Dordogne, Clément Courteix, est l'invité de la vie en Bleu. Cet agriculteur de 25 ans est installé depuis l'année dernière à Grand Brassac, en Périgord Vert. Il élève 12.000 poules en plein air et en bio.

On cuisine ensemble dans "la Vie en Bleu" avec Jean-Charles Chanquoi. Cet agriculteur du Gaec de la Planche à Grèzes, en Périgord Noir élève des vaches limousines, des poules mais il a diversifié sa production avec des noix et des truffes également.

Un documentaire et une biographie dans "la Vie en Bleu"

Dans "ça vaut le détour" à partir de 17h10, coup de projecteur sur le documentaire "Nous Paysans" avec l'un des deux co-réalisateurs Fabien Béziat et Agnès Poirier. Le documentaire a été tourné en partie en Dordogne avec le portrait de Geneviève Callerot à Saint-Aulaye. Il sera diffusé sur France 2, ce mardi 23 février à 21h05.

Dans le "Coin lecture de France Bleu Périgord", on s'intéresse à "L'agriculteur et le peuple" de Jean-Claude Deltreuil paru aux éditions Sydney Laurent. Cet agriculteur et écrivain raconte son histoire dans ce livre, il décrit notamment son passage au bio il y a près de 25 ans.