"Génération Agriculteurs" : journée spéciale ce mercredi sur France Bleu Provence

France Bleu Provence organise une journée spéciale intitulée "Génération d'Agriculteurs" ce mercredi 17 février. Toute la journée, France Bleu Provence vous propose des témoignages et des reportages sur le quotidien des agriculteurs de Provence.

Voici le déroulé de la journée :

De 6h à 10h :

Dans vos journaux découvrez Adrien Blua, jeune éleveur dans le Var, connecté 2.0 et qui fait vivre sa passion sur Instagram, facebook, etc.

6H15 Comment ça va Monsieur le Maire ? avec un maire agriculteur, Eric Garcin, exploitant agricole de lavande et olives et maire de Jouques (13)

6H45 C'est la vie en Provence : Coup d'oeil sur un lycée agricole de la région Le LPA de Saint-Rémy de Provence "Les Alpilles"

9h35 Tous experts : Thomas Chaullier est le président des Jeunes agriculteurs des Bouches-du-Rhône. Les jeunes et l’agriculture, comment les attire-t-on ? Qu’est-ce qui les attire ? Quelles sont les filières qui ont la côte ?

9h45 Tous experts : Vis ma vie...avec Pauline a quitté les ondes radio pour le joli son des cloches... celles de ses chèvres ! Elle est à Moustiers-Sainte-Marie (Alpes de Haute Provence). Comment ça se passe au quotidien ? Sa page facebook : ladansedessonnailles ( La sonnaille est le nom de la cloche de la chèvre 😉).

9h50 Tous experts : Patrick Lévêque, président de la chambre d’agriculture des Bouches-du-Rhône.

Comment se porte l’agriculture en Provence ? La crise sanitaire a-t-elle permis de renouer le lien avec les provençaux ? Les secteurs porteurs?

8h35 L'actu des médias : Le journal "L'agriculteur provençal"

De 10h à 12h :

10h On cuisine ensemble : Zoom sur des produits et des recettes de producteurs locaux.

De 16h à 19h :

16h30 : Quizz sur l'agriculture à l'écran et en chansons

17h20 : France Bleu Provence cherche un.e Provençal.e

Vous avez des souvenirs de vacances à la ferme en Provence ? Vos parents étaient agriculteurs ? Vous êtes issu d’une famille de paysans ? Vous êtes agriculteurs ? Vous allez avec vous enfants dans des fermes pédagogiques ? Venez témoigner, nous raconter, en tchatcher !

17h30 : La plateforme 13envie.fr

Lancée il y a quelques semaines par le département et la Chambre d'agriculture, avec FBP. Le site 13Envies vous permet d’être mis en relation avec les agriculteurs du département des Bouches-du-Rhône, leurs produits, leur ferme et le savoir vivre à la provençale !

17h45 : Le Zap

#Flashterroir. Des live sur les réseaux à la rencontre des paysans, producteurs engagés, ou cuisinières passionnées … bref de ceux qui font vivre le terroir en Provence !

ITW de Myriam Del Prete pour son projet et son blog lacopine

18h15 : La Tournée

Le comédien Swann Arlaud est l'invité de France Bleu Provence, il a été césarisé pour son rôle dans "Petit Paysan". Il était de passage à Toulon pour jouer dans les lycées la semaine dernière.

18h45 : Les circuits courts en Provence, la rencontre

Le projet LadyBird est une mini ferme écologique, pédagogique et entomologique à Lambesc.

Carole Nicolas et Patrick Peters ont fait naitre ce projet qui vaut le détour ! Comment faire aimer la ferme, la nature, le terroir et l'agriculture raisonnée dès le plus jeune âge ?

Une journée à vivre sur France Bleu Provence 103,6 à Marseille / 102,9 à Toulon