Génération Agriculteurs: portrait d'un couple viticulteur des Côtes de Toul

"On était un petit peu inconscient. On s'est lancé dans le _challenge_. Et heureusement qu'il y avait ma femme. Seul, ça aurait été beaucoup plus compliqué", se remémore Philippe Loevenbruck. Avec sa femme Catherine, et un diplôme d'œnologie, il plantent leur premières vignes en 1989. Depuis, la taille de leur parcelle a triplé.

Une aventure à deux

Catherine Loevenbruck est viticultrice dans les Côtes de Toul depuis 1990 © Radio France - Emma Dehoey

"C'était l'aventure", confie Catherine. Ils n'ont aucun lien de près ou de loin aux vignes. A l'époque, ils ont trente ans et sont tous deux passionnés de vin. Elle est comptable. Lui est agronome. Ils investissent toute leur économie dans ce "projet de vie". Son mari garde son emploi et enseigne dans des écoles viticoles. Si Catherine s'investie totalement dans l'exploitation, son époux la soutient les week-ends. "J'ai toujours eu le meilleur conseiller de technique sous la main", sourie Catherine.

Philippe Loevenbruck à 65 ans est retraité viticulteur © Radio France - Emma Dehoey

C'est un projet de vie qui nous porte et qu'on transmet à la famille

La prochaine étape pour le couple, c'est la transmission familiale : "Dans deux ou trois ans, c'est notre fils Simon qui va reprendre les vignes. C'est ça notre motivation, développer notre exploitation", affirme fièrement Philippe, sécateur à la main. Car cette passation signe une nouvelle étape pour cette exploitation du vin toulois. De 2,5 hectares, ils espèrent étendre leur parcelle à 3 hectares. Alors qu'ils vendent jusqu'alors leur raisins à la coopérative des Vignerons du Toulois, ils veulent maintenant "passer au chose sérieuse" en s'occupant eux-mêmes de la vinification.

Engagement écologique

Depuis trois ans, leur exploitation bénéficie de la mention Haute Valeur Environnementale. "Notre singularité, c'est l'enherbement permanent des vignes, sur 100% de la surface", atteste le viticulteur. Une solution pour préserver l'écosystème et freiner l'utilisation de pesticides.

Trois moutons, participant à la fertilisation des sols pètrent les sols jusqu'au début du printemps 2022 © Radio France - Emma Dehoey

Depuis quelques mois, les viticulteurs ont des nouveaux amis. Trois moutons, d'1 an mettent la main à la patte aussi. Les avantages : fertilisation naturelle et suppression des tontes. "Ici, on est en plein dans l'éco-pâturage", expose fièrement l'agronome.