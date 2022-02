Génération agriculteurs : une exploitation des Deux-Sèvres reprise grâce à des « investisseurs verts »

L'un des enjeux de l'avenir de l'agriculture c'est la transmission. Car le constat est là : près de 50% des agriculteurs partiront à la retraite dans les 10 ans à venir. Reprendre une exploitation, c'est ce que viennent de faire Camille Touzeau, 25 ans et Raphaël Marquet, 33 ans. Ils sont installés depuis août 2021 à la ferme de Magnantru, à Périgné dans le Mellois.

Mais concrétiser une installation n'est pas toujours simple. Camille et Raphaël ont pu le faire grâce à Fermes en vie, entreprise qui fait appel à l'épargne citoyenne pour racheter la ferme et les terres et les mettre à disposition de porteurs de projet. "On est locataire et au bout de sept ans on a une option d'achat", raconte Camille. Le couple a lui financé le cheptel et le matériel. "C'est super intéressant. Ça nous laisse sept ans pour voir si on est sûrs de nous, si ça peut fonctionner. On se sent beaucoup moins coincé qu'avec un prêt énorme sur le dos", poursuit la jeune femme, maman d'un enfant d'un an et demi.

On connait des gens qui ont du mal à s'en sortir. Avoir un prêt sur le dos et se dire tous les mois on n'en verra pas le bout ce n'est pas la peine

Ici, "les veaux sont en bio, toutes les terres sont en bio et les oies seront en bio en fin d'année", précise Camille. qui penser au départ plus devenir soigneuse animalière. "Ce qui me freinait un peu, c'était d'aller au travail, m'occuper des animaux et rentrer chez moi. Là, ils sont à moi. C'est moi qui m'en occupe, c'est moi qui peut les chouchouter", explique-t-elle.

Avec Fermes en vie, le couple d'agriculteurs a une charte de qualité à respecter. Cela tombe bien puisque "notre philosophie c'est vraiment laisser la nature faire, que ce soit au plus naturel. On a vu des reportages sur des gens qui font du foie gras d'oie naturellement. Ils mettent du grains et c'est l'oie qui se gave. Ce sont des choses qu'on aimerait essayer", raconte Camille. Un projet de replantation de haies est aussi en cours. Pour faire un complément, la ferme a aussi une partie gîte.

La jeune exploitante espère que Fermes en vie va continuer à se développer. "On est les premiers à s'installer avec eux. Ils ont d'autres projets en cours. Mais ce n’est pas très connu encore et il y a quand même un côté on veut s'installer, on veut que ce soit à nous, acheter et être fier de ça. Mais je pense qu'il faut pas avoir peur de se faire aider par d'autres", insiste Camille Touzeau.