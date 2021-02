"Générations Agriculteur" : Jérémy, 35 ans, vient de s'installer dans le Conflent

Cette année, le salon de l’agriculture ne pourra pas avoir lieu, pour la première fois depuis la Seconde Guerre Mondiale. France Bleu Roussillon rend hommage aux agriculteurs et agricultrices des Pyrénées-Orientales. Portrait de Jérémy André, paysan-boulanger qui vient de s'installer à Fuilla.

C'est une filiation et une vocation longtemps restées inassouvies. À 35 ans, Jérémy André s'est lancé il y a deux mois comme paysan-boulanger à Fuilla, dans le Conflent. Une reconversion ? Oui et non.

"Je suis issu d’une famille de plusieurs générations d'agriculteurs. Mes parents, qui eux n’ont pas eu d’autres choix que de s'installer, ont poussé leurs enfants à faire des études pour s'en sortir un peu mieux" sourit timidement le trentenaire. Cinq années d'études le conduisent à devenir ingénieur recherche et développement en agroécologie et agroforesterie.

"Un besoin intime de passer à la terre"

S'il fait partie du monde agricole, et possède plusieurs expériences directes dans des exploitations, Jérémy ressent comme une frustration.

En étant chercheur, il y avait cette distance par rapport au monde professionnel, même si je le côtoyais. Cette distance là me gênait, je ne me sentais pas vraiment utile et pas dans le cœur de l'action. Il y a eu un besoin intime de passer à la terre.

Ajoutée à l'envie de faire quelque chose de ses mains, celle de ne dépendre de personne. "Cela a mis plusieurs années à émerger, mais j'ai toujours eu envie de m'installer, de vivre d'un modèle économique simple. Être mon propre patron, faire mes choix et ne plus dépendre de plus ou moins grosses entreprises. "

Un fournil directement dans la maison

À la fin de l'année 2020, celui qui est arrivé dans les Pyrénées-Orientales il y a deux ans finit par franchir définitivement le pas, pas effrayé par toutes les contraintes que peut connaître un nouvel agriculteur. Il rachète des terres... au sud de Perpignan, aux alentours de Ponteilla, des terres de vignes en friche à une cinquantaine de kilomètres de sa ferme ! "La pression foncière était trop importante en Conflent" regrette Jérémy.

Cela n'empêche pas ce touche-à-tout de continuer à se fixer des objectifs. Même s'il y a toujours cette petite boule au ventre. "Ma plus grande crainte, c'est de tomber malade ou d'avoir un problème de santé" confie-t-il, alors même qu'il boîte le jour où il nous accueille, après une chute. "Quand on est tout seul à son compte... tout dépend de mes deux bras et de mes deux jambes, en fait".

Jérémy mutualise son matériel avec d'autres agriculteurs - Jérémy André

Continuer à grandir

Pour le moment, l'aventure démarre à peine. Son fournil se situe dans une pièce réaménagée de son logement. L'équilibre financier n'est pas pour tout de suite : "Il faut se dire que les 5 premières années on ré-injecte tout dans l'entreprise et après on essaie de se rémunérer un petit peu."

Pour continuer à grandir, le paysan-boulanger projette de construire un fournil plus grand. Il a pour cela lancé une campagne de financement participatif en ligne, sur la plateforme Miimosa.