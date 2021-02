VIDÉO - Générations agriculteur : portraits croisés à Ners et Montignargues dans le Gard

Ils s’appellent Louis et Christian. L'un a 22 ans et a choisi de s'installer comme berger à Montignargues. L'autre, 65 ans, est maraîcher à Ners. Deux itinéraires de vie, mais un pont qui les relie : leur passion pour un métier difficile.

Générations agriculteur, c'est la journée spéciale sur le réseau France Bleu. Alors que la plus grande ferme de France (le salon de l'agriculture, fin février habituellement) n'ouvrira pas ses portes à Paris à cause de la crise sanitaire, France Bleu Gard Lozère dresse le portrait des ces jeunes et moins jeunes parfois, qui s'installent et se lancent dans un métier difficile mais qu'on ne peut qu'exercer par passion.

Louis et Emma, la liberté pour moteur

Il s'appelle Louis Maréchal. Avec sa compagne Emma, il est berger à Montignargues (Gard), à un jet de pierre de La Calmette. "_Au début, 50 bêtes, une voiture, la sécheresse et pas d'herbe pour les nourri_r". Il a 22 ans, installé - sans beaucoup d'aide hors celle de ces confrères agriculteurs - il y a quatre ans. Quand passion rime avec liberté.

Louis, 22 ans, berger à Montignargues (Gard) Copier

Oubliée la vie d'avant depuis le retour à la terre

Seize ans que Christian Colautti est installé en conventionnel à Ners, non loin de Vézénobres. "J'ai eu d'autres vies avant, mais je suis revenu à tout ce que j'ai toujours voulu faire". Des difficultés dans le métier du maraîchage, bien sûr, mais pas de regret.

Chritians Colautti, 65 ans, maraîcher à Ners (Gard). Copier

Jeune ou dans la force de l'âge, l'installation à tout prix

Bien sûr que le métier est difficile mais au-delà des aides, "on a besoin d'argent c'est sûr, mais ce n'est pas le principal levier" c'est bien la passion pour la terre qui traverse les générations. Propos croisés entre Louis, 22 ans et Christian, 65 ans.

Des difficultés mais aussi le souffle de la liberté. Copier

Difficile, oui, mais on peut encore s'installer. Copier

Christian Colautti, maraîcher à Ners. © Radio France - Ludovic Labastrou

Louis Maréchal, berger à Montignargues. © Radio France - Ludovic Labastrou

