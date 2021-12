Genêts : le président de la région Hervé Morin soutient l'éleveur menacé de détruire sa bergerie

"Voilà donc l'objet du délit". Comme il s'y était engagé début octobre, le président de la région Normandie Hervé Morin est venu ce lundi apporter son soutien au berger de Genêts François Cerbonney. L'éleveur d'agneaux de pré-salés est à la tête d'un cheptel de 350 brebis dans la zone de la petite Baie, entre Saint-Léonard et le bec d'Andaine. Il avait été condamné à détruire son établissement, construit en contradiction avec la loi littoral. A l'origine de cette procédure : une plainte de l'association environnementale Manche Nature, déposée il y a dix ans. L'éleveur a fait appel : prévu fin octobre 2021, le jugement a été reporté à la demande de l'association et doit être rendu le 12 mai 2022.

"Ça fait dix ans que ça dure. J'ai l'habitude de cette épée de Damoclès. Mais, en cette période d'agnelages, je suis plus tracassé par mes brebis. Je suis content qu'elles puissent profiter de leur bergerie, et j'espère que ça perdurera au-delà du 12 mai" - François Cerbonney, éleveur à Genêts

François Cerbonney est à la tête d'une bergerie de 350 brebis © Radio France - Esteban Pinel

Baroque et ubuesque

Un appel contre l'astreinte de 150 euros par jour que l'éleveur doit payer en cas de non-démolition. "J'espère que cette astreinte sera levée et que je pourrai continuer à exploiter mon outil de travail. C'était une astreinte provisoire de quatre mois (du 19 avril au 19 août). Ensuite le jugement devait dire si cette astreinte devait augmenter, être annulée... Là, le jugement est reporté", explique François Cerbonney.

Cet éleveur fait partie du paysage au sens propre comme au sens figuré. "Ce que j'espère, c'est que le bon sens l'emportera. On est face à une procédure à la fois baroque et ubuesque. Baroque, parce que c'est une association qui porte la protection de l'environnement qui met en difficulté un éleveur attentif à ces questions. Et ubuesque parce que comment voulez-vous maintenir de l'élevage sur des herbus si vous ne permettez pas à des éleveurs d'avoir des bergeries pour qu'ils puissent amener leurs troupeaux ?", résume Hervé Morin, qui ajoute que le hangar n'a pas un gros impact paysager. "La bergerie ne se voit pas du rivage. À part les plots en béton qui portent la charpente, il n'y a quasiment pas d'artificialisation des terres. On n'a pas affaire à des productivistes, à d'affreux capitalistes mais à un homme qui vit modestement de son travail", explique le président de région.

C'est en ce moment la pleine période des agnelages © Radio France - Pierre Coquelin

Etude sur l'ensablement

Si la décision judiciaire finit par être exécutée et la bergerie démontée, il n'y aura plus de moutons à paître dans cette zone de la petite Baie. Un secteur qui s'ensable beaucoup, avec le nouveau barrage sur le Couesnon. "Avant, les rivières divaguaient dans la baie. Alors que maintenant, c'est figé avec les lâchers d'eau", résume Catherine Brunaud-Rhyn, maire de Genêts. D'après l'Association des amis du site de Genêts, de ses environs et de la baie du Mont-Saint-Michel (Ageb), "le volume des apports sédimentaires est multiplié par trois par rapport aux estimations faites avant 2009, année de la mise en route du barrage sur le Couesnon, volume réparti inégalement sur la baie".

"Au-delà de la carte postale des moutons de prés-salés, vous avez l'entretien du milieu et la participation à la biodiversité de la baie. Si demain il n'y a plus d'agneaux dans la baie, le chiendent maritime vient recouvrir. On n'aura plus le paysage qu'on a aujourd'hui, ni les oiseaux migrateurs qui viennent se poser" - Catherine Brunaud-Rhyn, maire de Genêts

Concernant l'ensablement et l'envasement de la baie, l'établissement public industriel et commercial (Epic) a fait appel à un post-doctorat pour mener une étude. Les conclusions sont attendues en 2022 pour avoir une analyse très précise des choses.