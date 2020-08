Gérald Grégoire, apiculteur deux-sévrien finaliste d'un concours agricole

Un Deux-Sévrien en finale d'un concours agricole ! Ça s'appelle "Graines d'agriculteurs", créé en 2011 et organisé depuis 2017 par le fonds de dotation du syndicat Jeunes Agriculteurs, avec le soutien du Ministère de l'Agriculture. Le but du concours : aider les agriculteurs nouvellement installés. C'est d'ailleurs le seul critère pour être candidat. A la clé : une dotation de 3.000 euros. Avec cette année pour thème la communication. Le vote du public compte pour 50% dans le classement final.

Connaître le fonctionnement de la ruche, de l'abeille à l'assiette

Ancien électricien poids-lourd, Gérald Grégoire, 40 ans, était déjà apiculteur amateur. Il y a quatre ans, après avoir hérité d'une dizaine de ruches, il se lance dans une formation, puis décide de créer sa propre exploitation à Fressines. Seul avec sa femme, il vit désormais de ses 250 ruches depuis deux ans.

Passionné par son métier, il partage son quotidien sur les réseaux sociaux, avec des messages, photos et surtout vidéos, parfois même en direct de ses ruches. "Je fais des vidéos pour que les gens puissent connaître le fonctionnement de la ruche du produit, de l'abeille, jusqu'à l'assiette".

On a une grande demande de la part de nos clients d'avoir une traçabilité, un visage derrière le produit.

Du lien et du local

Ses vidéos permettent à Gérald Grégoire d'entretenir les lien avec ses clients, mais aussi de toucher un public plus jeune, qui utilise les réseaux sociaux. "Il y a beaucoup de très jeunes enfants intéressés par le monde des abeilles. Je ne sais pas si je vais créer des vocations, mais en tout cas, moi c'est une vocation qui me fait beaucoup de bien". Egalement formateur dans un rucher école pour les apiculteurs amateurs, ses vidéos sur YouTube lui ont permis de garder le lien avec ses élèves. "On n'a pas toutes les clés en main avec des vidéos, mais ça a permis de les aider à installer leurs ruches s'ils ont reçu des essaims juste avant le confinement".

Gérald Grégoire vend son miel au détail et dans des commerces autour de Fressines. Il s'est aussi associé à sept autres apiculteurs de Poitou-Charentes pour créer "L'abeille pictave", afin de distribuer leurs productions dans les grandes et moyennes surfaces, "pour _favoriser les produits locaux_".

