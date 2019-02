Gers : le porc noir gascon a tout bon

C'est une race typique du Sud-Ouest, le porc noir gascon à son berceau entre Gers, Hautes-Pyrénées et Haute-Garonne. L'un des élevages les plus réputés est à Lasserade, près de Riscle (Gers). Son jambon lui a déjà valu la médaille d'or au salon de l'agriculture à Paris.

Riscle, France

Dans l'élevage de Larroche, chez la famille Mateyron, 400 porcs noirs sont à l'engraissement sur un domaine de prés de 150 hectares. Réputé pour sa viande grasse et très goûteuse, le porc noir est bichonné quinze mois durant, en plein air et avec des aliments naturels avant d'être abattu et vendu sous forme de viande fraîche ou de salaisons sous la filière Porc Noir de Bigorre

Petit avec de grandes oreilles

Connue pour être la plus vieille race de cochon en France, le porc noir se caractérise par une petite taille, 75 centimètres en moyenne, une tête longue et mince, à la face pointue et au groin noir, fin et mobile. Ses oreilles ont une longueur égale à la moitié de celle de la tête.

des oreilles caractéristiques © Radio France - Pierre Viaud

C'est une race locale, propre au sud-ouest, et qui se développe principalement sur trois départements, la Haute-Garonne, le Gers et les Hautes-Pyrénées.

Reportage à l'élevage de Larroche, dans le Gers

L'élevage de Pierre et Maxime Mateyron est réputé pour la qualité de ses produits qui lui a déjà valu la médaille d'or au concours général agricole

La récompense du travail bien fait © Radio France - Pierre Viaud

Les Mateyron participent cette année encore au Salon international de l'Agriculture de Paris, avec des salaisons et de la viande fraîche mais sans animaux vivants.