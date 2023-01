Gevrey-Chambertin : la ferme du Pontot vend plus de 600 poules à des particuliers

Vendre leurs anciennes poules pondeuses, les frères Philippe et Gérard Plançon, cogérant de la ferme du Pontot à Gevrey-Chambertin, en ont désormais l'habitude. Depuis plusieurs années, ils doivent se séparer chaque année de trois lots de 4 500 poules pour faire place à un nouvel arrivage de pondeuses. "Pour des raisons sanitaires et de production, on doit avoir nos bâtiments vides et nettoyés vers février. Donc pour éviter l'abattoir à nos volailles, on essaye de les vendre" détaille Philippe Plançon.

La file d'attente est longue. © Radio France - Antoine Comte

Cette année, nouveauté, la ferme du Pontot a décidé de s'associer avec l'entreprise "Poule pour tous", basée en Loire-Atlantique, pour maximiser les ventes. "C'est l'entreprise qui nous a contacté. Le concept est plutôt simple : les clients s'inscrivent en ligne, puis ils viennent tous chercher leurs poules à la même date, reprend Philippe Plançon. Ca nous permet d'avoir plus de visibilité et de vendre plus de volailles".

La preuve, alors que 300 poules étaient initialement prévues à la vente, ce sont finalement plus de 600 qui ont trouvé preneur. "On a rajouté 300 poules sur le site jeudi matin. Le soir, elles étaient déjà toutes réservées" sourit Gérard Plançon. Et samedi 7 janvier, il a fallu gérer la foule de particuliers venus chercher leurs volailles !

Les volailles, sont stockées dans des cages en plastique... © Radio France - Antoine Comte

La vente a commencé à 10h et dès 9h45, c'est une vingtaine de voitures qui attendaient déjà devant le drive fermier. "On avait peut-être sous-estimé le nombre de personnes, avoue Philippe Plançon. Maintenant, on doit aussi faire la circulation. Donc toute la famille s'y met pour gérer ça." C'est qu'on vient de loin pour les poules de Gevrey. Rémi et sa famille arrivent du Creusot, en Saône-et-Loire : "On s'est levé tôt, on a fait 120 km. La poule coûte 4,50 euros. C'est une super affaire".

Les volailles sont ensuite mises dans des cartons amenés par des acheteurs. Jean-Paul, de Sombernon, a tout fait pour que ses vingt poules se sentent bien : "J'ai fait des trous pour qu'elles puissent respirer. Ca fait quand même long comme voyage pour elles, entassées à l'arrière" s'inquiète-t-il.

"On sait qu'elles auront une deuxième vie"

Si la plupart achètent les poules pour leurs œufs, d'autres "les laisseront à l'air libre", comme Joëlle. "Mes petits-enfants adorent. Je leur donne mes déchets et plus besoin de tondre avec elles" s'enthousiasme la Talantaise. "C'est pour ça qu'on les propose à des particuliers, réagit Philippe Plançon. On sait qu'elles auront une deuxième vie. Et puis l'abattoir, ce serait du gâchis. Nos volailles peuvent pondre encore 4-5 ans".

Devant le succès de l'opération, la ferme du Pontot a d'ores et déjà prévu une prochaine vente en avril avec l'entreprise "Poule pour tous". Cette fois, ce seront près de 1 500 volailles qui seront proposées.