Gilets Jaunes : les ventes d'huitres en baisse de 50% en Charente-Maritime

Au milieu du marais ostréicole, Annie Aubier, la patronne de central marée sur le chenal de Coux, fait comme si ses expéditions d’huîtres allaient pouvoir se dérouler normalement le week-end prochain, et le suivant "On prévoit comme si tout allait bien se passer" dit-elle. Pourtant, ces trois dernières semaines, ses clients ont revu à la baisse leurs commandes. "Il y a 15 jours, quand il y a eu les blocages des plateformes de la grande distribution à Frontignan dans le sud, ou Lorient en Bretagne, rien ne partait" dit-elle. La grande distribution revoit ses pré-commande à la baisse ou les annule, le jour même quand il y a des barrages bloquants ou des difficultés de circulation. "En plus des annulations de commandes, l'ambiance est morose, lourde, pesante" dit Annie Aubier "et le français ne consomme des huîtres que lorsqu'il est bien".

Les saisonniers continuent à calibrer les huitres chez Central Marée © Radio France - Marie-Laurence Dalle

Quelques claires plus loin à La Tremblade, Emmanuelle Papin gérante des "Huitres Yves Papin" confirme : "vendredi dernier, on n'a presque pas fait d'expéditions, nos clients avaient peur de ne pas être livrés, et effectivement certains n'ont pas reçu leurs commandes". Elle vend ses coquillages aux restaurateurs et aux poissonniers, et le week-end sur les marchés "le premier samedi, à Angoulême, il n'y avait pas grand monde. Les gens ont peur de venir sur les marchés, ils ont peur de venir dans les centres villes, ils ont peur d'être bloqués". Emmanuelle Papin rentre tous les week-end du marché d’Angoulême avec 10 à 15% de son stock, les invendus. "A force, ça fait beaucoup il est temps que la situation se débloque" dit-elle.

L'inquiétude est réelle, il n'y a qu'un seul 25 décembre par an - Daniel Coirier président du Comité Régional Conchylicole

"Je suis inquiet pour notre profession" dit Daniel Coirier, le président du Comité Régional Conchylicole. "Nous avons quand même subit 50% de pré-commandes en moins depuis 4 semaines". Les semaines qui viennent seront cruciales pour les ostréiculteurs de Charente-Maritime, et de toute la France. Ils font 60 à 80% de leur chiffre d'affaire annuel, pendant les fêtes de fin d'années. Chez Central Marée, 75% du chiffre d'affaires des fêtes se fait sur trois jours, les 20, 21 et 22 décembre. S'il y a des blocages ce week-end là, il y aura de graves conséquences "_il n'y a qu'un seul 25 décembre par an_" insiste Daniel Coirier "et ce n'est pas au mois de janvier que nous vendrons les huîtres".

Les expéditions du week-end prochain, et du suivant seront prépondérantes pour les chiffres d'affaires © Radio France - Marie-Laurence Dalle

Si les blocages se poursuivent, des entreprises pourraient être menacées.

Toute la filière ostréicole est concernée en Charente-Maritime. Si les blocages se poursuivent, c'est la survie de certaines entreprises qui sera menacée. "Si une entreprise perd 50% de son chiffre d'affaire des fêtes de noël, ne ne sais pas comment elle pourra tenir" confirme Daniel Coirier. "J'ai quand même une vingtaine de collaborateurs" ajoute Emmanuelle Papin à La Tremblade "s'ils font moins d'heures, ils auront des salaires moins importants. Je ne dors jamais bien pendant les fêtes de noël dit-elle, mais là je dors encore moins bien". Annie Aubier à Coux ne condamne pas les gilets jaunes, elle fait partie de ceux qui se disent étranglés par les taxes, mais elle ne vit pas très bien la période actuelle : "ce qui est difficile à vivre, c'est cette incertitude. Moralement c'est épuisant. _Et si on loupe le moment des fêtes, les entreprises seront vraiment en danger_".

Pour l'instant, les entreprises ostréicoles de Charente-Maritime ont conservé leurs salariés mais si les perturbations devaient durer au delà de la semaine, il pourrait y avoir des conséquences sur l'emploi saisonnier.