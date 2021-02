Romain Poureau, 31 ans, est installé à Gillonnay depuis le 1er janvier 2020 après avoir passé 9 ans dans l'Yonne où il était inséminateur bovin. Aujourd'hui, il élève près de 200 brebis et 230 poules pondeuses sur cinquante hectares. Son objectif ? Être le plus indépendant et autonome possible.

Romain Poureau, un agriculteur autonome et indépendant, installé à Gillonnay depuis un an

L'agriculture est à l'honneur ce mercredi 17 février sur France Bleu Isère. Le salon de l'agriculture a été écourté l'année dernière et l'édition 2021 est carrément annulée en raison des conditions sanitaires. Une première depuis la seconde Guerre Mondiale. Alors, France Bleu Isère donne la parole aux agriculteurs du département.

Romain Poureau ne vient pas du milieu agricole. Pourtant, il a toujours rêvé de devenir éleveur. Ce natif de Charente (16) commence alors à travailler dans des exploitations dès l'âge de 14 ans puis il entame des études agricoles. Il devient inséminateur bovin, métier qu'il exerce pendant 9 ans dans l'Yonne (89).

Aujourd'hui, le jeune agriculteur a 31 ans et il est installé à Gillonnay en Isère depuis le 1er janvier 2020. Lorsqu'il a voulu monter sa propre exploitation, il s'est tourné vers Terre de Liens. Cette association permet de faciliter l'accès des paysans à la terre et de développer l'agriculture biologique. "L'exploitation a été vendue par l'ancien propriétaire à Terre de Liens. Aujourd'hui, je loue l'ensemble des bâtiments et une partie du foncier agricole à l'association. Qu'est-ce que ça implique ? Et bien, déjà je suis en bio et je dois tenir des engagements pour la biodiversité, inscrits dans le bail renouvelable de 9 ans que j'ai signé", explique Romain Poureau. L'association permet également de soutenir les agriculteurs : "Par rapport à un propriétaire lambda, on a le soutien d'une communauté, des bénévoles. C'est une communication différente", ajoute-t-il.

Un agriculteur autonome et indépendant

"Une production de la fourche à la fourchette". C'est la philosophie de Romain Poureau. Il est très attaché à cette idée d'indépendance : "Je fais naître mes agneaux, je les emmène à l’abattoir, je les découpe et je les vends", affirme-t-il fièrement. Même chose du côté des œufs, même si le produit ne demande pas de transformation. Son objectif est de maîtriser au maximum la production.

Malgré son autonomie, il n'est pas du tout fermé à l'idée de s'associer avec d'autres agriculteurs. Il a même le projet de créer une association de producteurs : "L'idée, c'est de voir comment on peut dynamiser la vente directe au sein d'une exploitation. J'ai des bâtiments relativement spacieux. Nous pourrions installer un petit point de vente. En fait, j'aimerais m'associer avec des producteurs pour ne pas proposer que mes produits et donc pour faire venir un maximum de personnes".

Le foin pour nourrir les bêtes est stocké sous un hangar © Radio France - Chloé Cenard

Un an après, le bilan

Malgré une installation perturbée par la crise sanitaire, Romain Poureau tire un bilan plutôt positif de sa première année à Gillonnay. "La crise sanitaire ne m'a vraiment pas impacté d'un point de vue professionnel. J'ai réussi à écouler toute ma production donc c'était plutôt une bonne année. Le seul point négatif, mais comme tout lancement d'entreprise, c'est la partie administrative qui peut être assez lourde. C'est difficile de tenir le choc mais on est quand même soutenu, aidé. Il faut être reconnaissant".

Une dimension sociale et solidaire

Au-delà de son engagement pour la biodiversité, Romain Poureau s'est également associé à une association, Le Bercail Paysan. Depuis le 8 juin 2020, elle permet à plusieurs adultes et jeunes adultes en situation de handicap de participer aux activités de la ferme : ils s'occupent des animaux, cuisinent, ramassent les légumes, les œufs.