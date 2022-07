Disposés dans un conteneur réfrigéré, ces casiers permettent d'acheter les produits de la ferme 24h/24 et 7 jours sur 7. Plus de 200 produits issus des circuits courts sont mis à disposition depuis le début du mois de juin. Il devrait y avoir une seconde initiative en Corrèze.

Gironde : Des casiers fermiers pour acheter des produits locaux 24 h sur 24 et 7 jours sur 7

Les produits sont disponibles à toute heure du jour et de la nuit

Des cerises, des tomates, des escalopes de veau, des yaourts... il y en a pour tous les goûts. Dans ce container posé sur le parking de la SICA Maraîchère d'Eysines (44 avenue du 19 mars 1962), 137 casiers et plus de 200 produits issus des circuits courts sont disponibles depuis le début du mois de juin.

Ouvert sans interruption, toutes les commandes se font depuis la borne située à l'intérieur.

Le conteneur réfrigéré est placé sur le parking de la coopérative maraîchère d'Eysines © Radio France - Valentin Larquier

Le but est de répondre à la demande des consommateurs : "Il faut s'adapter au mode de consommation actuel, explique Marie-Hélène Arquey, conseillère Agritourisme de la Chambre d'Agriculture. Tout est disponible tout de suite, sauf que les agriculteurs n'ont pas le temps de pouvoir répondre. Les casiers étaient la solution. L'objectif est d'offrir un nouveau mode de commercialisation circuit court aux agriculteurs."

Une vingtaine de producteurs participent à ce dispositif. Ils livrent leurs produits à la SICA Maraîchère où un salarié se charge de remplir les casiers.

Cyril Fournier est maraîcher bio à Eysines, il propose des pommes de terre, des courgettes, des carottes et des produits transformés dans les casiers fermiers : "Habituellement, on vend dans des magasins bio du secteur, ce dispositif permet de vendre nos produits en direct et c'est accessible tout le temps. Cela nous couterait trop cher d'investir dans une machine comme ça."

C'est la première initiative de ce type en Nouvelle Aquitaine. D'autres casiers fermiers devraient être mis en place en Corrèze.