Gironde : des petits cochons désherbent les vignes du Château Doyac dans le Haut-Médoc

Leur présence a de quoi surprendre au milieu des prestigieuses appellations Pauillac, Saint-Estèphe et Saint-Julien. Quatre petits cochons, Ginger, Tirelire, Ortie et Prêle, ont désherbé mardi pour la première fois des rangées de vignes du Château Doyac, situé à Saint-Seurin-de-Cadourne. "C'est génial parce qu'ils mangent les racines des mauvaises herbes sans toucher aux bourgeons sur la vigne", s'enthousiasment Astrid et Max, le couple de vignerons installé aux côtés de leur fille Clémence.

"On ne met plus de produits phytosanitaires depuis longtemps", explique la famille de viticulteurs engagée en agriculture biologique depuis 2016 et en biodynamie depuis 2019. Agés de deux mois, leurs nouveaux bébés cochons ont été élevés par un couple d'Anglais près de Périgueux. "La race Kune-kune vient de Nouvelle-Zélande et, Kune-kune, en maori, ça signifie rond et gros. Ils portent bien leur nom."

"Ça va nous faire des attaques de mildiou en moins"

"Ces cochons mangent les feuilles de vignes qui tombent et ces feuilles ont des spores de mildiou", expliquent Astrid et Max. C'est leur fille Clémence qui a eu l'idée d'investir dans un petit cheptel après avoir "lu un article sur un viticulteur champenois qui travaillait avec cette race de cochon".

Les quatre petits cochons Kune-Kune désherbent depuis mardi les vignes du Château Doyac. © Radio France - Jules Brelaz

"Ils ont un petit groin qui ne va pas détruire le couvert végétal. Ils vont retourner et aérer le sol compacté, ce qui fait une tour de tracteur en moins !" Et à la différence des moutons "qui ne font que tondre", les cochons nains mangent également les racines des mauvaises herbes.

Astrid et Max, couple de vignerons dans le Haut-Médoc, avec leurs quatre petits cochons dèsherbeurs. © Radio France - Jules Brelaz

"Si ça fonctionne dans la vigne, c'est le jackpot assuré", prévoit Max. "Moins de consommation de gazole, moins de travail du sol, on va leur confier le job ! Et moi, je pourrai aller surfer!"

Un enclos modulable et mobile permet aux vignerons de cibler certaines parcelles à désherber pour les cochons. "Vous avez vu le boulot qu'ils ont déjà fait ?" Et en plus, "ils n'ont aucune odeur !"

"Ils adorent se laisser caresser"

Déjà propriétaires de chevaux, de chiens et de chats, Clémence, Astrid et Max ne s'attendaient pas à trouver dans les cochons de nouveaux animaux de compagnie. "Ils adorent les câlins ! Le matin, quand on va les voir, ils courent vers nous."

Ginger, Prêle, Ortie et Tirelire en pleine opération de désherbage au Château Doyac. © Radio France - Jules Brelaz

"Parmi les races d'animaux intelligentes, les cochons sont classés juste après le chimpanzé et mes Golden Retriever n'arrivent malheureusement qu'à la 16e place", explique Max. "Ils sont super futés!"

"Les cochons dorment dans l'écurie et passent la nuit cachés sous le foin. Tous les soirs, je viens fermer le box pour qu'ils soient à l'abri du vent. Ils sont très propres car ils attendent le matin pour sortir faire leurs besoins". Ginger, Tirelire, Ortie et Prêle ont beau ne pas avoir la queue en tire-bouchon, ils pourraient bien avoir leur groin sur l'étiquette des futurs millésimes.