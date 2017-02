Gironde : la bazadaise Cerise n'est plus mais sa fille Hirondelle est au salon de l'agriculture

Le salon de l'agriculture ouvre ses portes ce samedi porte de Versailles à Paris. L'an dernier, Cerise, une vache de race bazadaise, était l'égérie du salon en 2016. Cerise est décédée cet été, mais sa fille Hirondelle fait le déplacement avec son éleveur de Gascogne.

Cerise, une vache de race Bazadaise, était l'égérie du salon de l'agriculture l'an dernier. En août dernier, elle est décédée des suites d''une hémorragie provoquée par un retournement de matrice lors d'un vêlage. Cette année c'est la Bretonne Pie-Noir qui est la mascotte de la plus grande ferme de France. Malgré tout, l'éleveur de Cerise, Joël Sillac, fait le déplacement dans la capitale avec la fille de Cerise, Hirondelle, et trois autres bazadaises. L'an dernier en tout cas le salon de l'agriculture a permis de faire découvrir au grand public et aux professionnels une race bovine peu connue hors du Sud-Ouest.

La vache en vedette

Le salon de l'agriculture se tient jusqu'au 5 mars porte de Versailles. Depuis 2009, une vache est chaque année l'égérie de la manifestation : une prim'holstein en 2009 ou encore une Salers en 2010, une tarentaise en 2014, notre Cerise l'an dernier et donc une Bretonne cette année. Thème de 2017 : l'agriculture, une passion, des ambitions.

La Gironde au salon

90 exposants venus de Gironde participent cette année au salon; les viticulteurs sont bien sûr en force mais d'autres productions du département sont représentées avec leurs producteurs comme l'agneau de Pauillac, le boeuf de Bazas, l'asperge du Blayais ou encore le canard gras avec la coopérative Palmagri.