Gironde : le Conseil départemental cherche des maraîchers pour sa ferme bio dans le Médoc

Le projet de ferme biologique du Conseil département de Gironde s’accélère. Après le rachat du domaine de Nodris à Vertheuil dans le Médoc, le département recherche désormais trois ou quatre maraîchers bio qui souhaiteraient s'y installer. Les candidats ont jusqu'à septembre pour déposer leur projet mais une partie des candidats a déjà visité le site ce mercredi.

Fournir les cantines du collège

Sur les 40 hectares du domaine de Nodris, huit hectares seront dédiés à l'agriculture biologique et à l'installation de ces maraîchers. Ces huit hectares pourront être découpés en plusieurs lots selon les projets présentés. L'objectif est de fournir une production locale et bio pour les cantines des cinq collèges du Médoc. De la vente locale sera également proposée sur le domaine : "au delà du maraîchage nous réfléchissons à d'autres initiatives comme l'installation de poules pondeuses et d'un élevage de chèvre. Nous voulons une production locale et de qualité", détaille Pascale Got, Conseillère départementale du canton Sud-Médoc.

"Le département est bien pourvu en boisson mais beaucoup moins en productions vivrières" - Dominique Fedieu

Le Département souhaite une ferme exemplaire d'un point de vue environnemental et social : "on croit assez fortement à une transition écologique, à de nouvelles pratiques. Cela fait partie aussi des demandes fortes des citoyens et des consommateurs, explique Dominique Fédieu, conseiller départemental du canton Sud-Médoc et Président de la commission Agriculture, Mer et Forêt au Conseil départemental. L'idée est de permettre l'installation de maraîchers mais aussi de les soutenir en leur permettant d'avoir accès à des marchés comme les cantines des collèges. Et ils pourront aussi faire de la transformation avec une conserverie qui sera installée sur place. Cela répond à un besoin car en Gironde nous somme fortement déficitaire dans les productions vivrière."

Une dizaine de candidats a visité le site, ce mercredi, pour finaliser leur projet. "Depuis que j'ai vu l'annonce, j'attendais ce moment avec impatience, de découvrir les lieux, de pouvoir se projeter même si je sais qu'il y a beaucoup de candidats", explique Jonas qui compte déposer sa candidature pour exploiter une parcelle. Le Conseil départemental a déjà reçu une quarantaine de candidatures. Je pense qu'avec cette pandémie de coronavirus, on s'est rendu compte qu'on avait besoin de quelque chose de plus locale, d'aider les agriculteurs plus proche de chez nous. C'est vraiment un beau projet qui a de l'avenir", se réjoui Jonas.

Les candidatures peuvent être déposées jusqu'au 1er septembre sur le site www.gironde.fr