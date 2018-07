Les orages ont été particulièrement forts, vers 17 heures ce dimanche, et se sont ensuite poursuivis une bonne partie de la nuit. Selon les premiers chiffres communiqués par le CIVB (Conseil interprofessionnel des vins de Bordeaux), 2 000 hectares de vignes ont été touchés dans toute la Gironde.

La grêle a surtout touché le Sud-Gironde, autour de Fargues et de Sauternes. Un orage bref mais très intense avec des grêlons parfois gros comme des balles de golf. Malheureusement Météo France n'a pas eu le temps d'envoyer un message d'alerte aux viticulteurs et les canons anti-grêle n'ont pas pu être activés.

Les viticulteurs touchés vont devoir traiter leurs parcelles le plus vite possible. On attend beaucoup de pluie les prochains jours et il y a un grand risque de pourrissement.