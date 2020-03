Gironde : Mérignac rouvre ses marchés alimentaires sous forme de drive

Depuis l'annonce de fermeture des marchés ouverts et couverts par le Premier ministre, ceux souhaitant rouvrir doivent faire une demande de dérogation et garantir des mesures de sécurité. La mairie de Mérignac a choisi l'option du drive.

La ville de Mérignac annonce la réouverture de ses marchés alimentaires, fermés depuis l'allocution du Premier ministre durcissant les conditions du confinement le 23 mars dernier. L'organisation des marchés mérignacais se voit néanmoins totalement revue avec un système de drive. Les habitants sont invités à passer leurs commandes par téléphone puis à venir récupérer leurs paniers déjà préparés par les producteurs. Seuls les paiements par carte bancaire ou chèques seront acceptés. Pour ceux qui viennent en voiture, les courses seront directement mises dans leur coffre. Il est bien sûr possible de venir récupérer ses produits à pied ou à vélo.

La mairie met également plusieurs mesures de sécurité en place : les entrées et sorties se font par des endroits fléchés, pas de déballage de marchandises sur place, distance d'un mètre minimum entre clients et commerçants. Le marché du centre-ville a lieu le mercredi matin et le samedi matin, place Charles de Gaulle, et le marché d’Arlac le samedi matin, place Sainte-Bernadette.

Vous avez toutes les coordonnés des producteurs présents sur le site internet de la mairie.