Gironde : pas de saisie du cheptel après la vidéo choc de L214 dans un élevage laitier

L'exploitation élève plus de 400 vaches.

A la suite des images et vidéos diffusées par l'association L214 concernant une exploitation agricole située sur la commune des Peintures près de Coutres en Gironde, le parquet de Libourne a ouvert une enquête judiciaire et co-saisi la Direction Départementale de la Protection des Populations et la brigade de recherches de Libourne.

Les premières constatations opérées établissent que sur un cheptel de 464 bêtes, 13 d’entre elles se trouvent dans un très mauvais état de santé, 3 d’entre elles ont d’ailleurs été euthanasiées dans la journée. L'enquête ne permet pas, à ce jour, d’expliquer l’état de ces bovins, ceux-ci ayant un accès à de l'eau et de la nourriture dans des conditions normales.

L'intervention très prochaine d'un vétérinaire agréé devra permettre d’identifier la cause de l'état très délabré de ces animaux. La saisie du cheptel, au regard des constatations opérées ce jour par les agents de la DDPP, n'a pas été ordonnée.