C'est le dernier jour ce dimanche du Salon International de l'Agriculture, à Paris, et le rendez-vous a été fructueux pour la société Entomo Farm, qui participait pour la première fois au grand rendez-vous de la Porte de Versailles , aux côtés d'autres entreprises innovantes du monde agricole.

Cette start-up, née il y a quatre ans à Blanquefort, a déménagé en mai 2017 à Libourne, où elle emploie aujourd'hui 25 personnes. Elle s'est lancée sur un marché très novateur : la production d'engrais , de farine et d'huile à base d'insectes. Et si la société a investi dans un stand au salon, c'est pour nouer des contacts avec des agriculteurs à la recherche de revenus complémentaires, qui voudraient se lancer dans l'élevage de ces vers de farine.

Tout au long de ces huit jours, nous avons pris contact avec près d'une centaine d'agriculteurs et de coopératives de toute la France, principalement des éleveurs laitiers ou de volailles . Ces chefs d'entreprise ont envie de participer à cette innovation, et ils se sont montrés très intéressés. - Grégory Louis, co-fondateur d'Entomo Farm

Les deux co-fondateurs, Grégory Louis et Clément Soulier, sur le stand d'Entomo Farm a u Salon de l'Agriculture, à Paris

L'idée est de fournir à ses agriculteurs des bacs de ténébrions, autrement dit de vers de farine, qu'ils élèveront pendant deux mois. Puis la société les récupère, et transforme elle-même ces insectes en engrais naturels , ou en farine ou en huile pour l'aquaculture ou l'alimentation animale.

Un premier contrat vient d'être passé avec une agricultrice du Gers , et la société espère en signer rapidement beaucoup d'autres pour faire face à une demande grandissante.

Il y a de plus en plus de débouchés , lorsqu'on sait que les farines servent d'ingrédients pour les croquettes animales, les huiles pour améliorer l'appétence de ces croquettes, et les engrais, 100% naturels, sont promis à un bel avenir.